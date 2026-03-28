Muere James Tolkan a los 94 años, actor de la trilogía "Volver al Futuro"

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Este 26 de marzo, el cine pierde a una de sus máximas estrellas: el actor de "Volver al Futuro" James Tolkan falleció a los 94 años de edad. La noticia fue compartida por un portavoz de la familia.

Tolkan falleció en paz en su casa de Lake Placid,sin embargo, no se reveló la causa de su muerte. Fanáticos del actor lamentan su muerte en redes sociales.

James Tolkan y su destacada carrera en el cine

Sus primeros pasos en la actuación los dio en la televisión durante los años 60, en series como "Naked City" y 2NYPD. En la década de los 70 llegó su gran oportunidad de trabajar con Al Pacino en la cinta policíaca Serpico.

También tuvo papeles en filmes como “Wolfen, Prince of the City, Author! Author!” y “WarGames”, antes de alcanzar el éxito con su película más taquillera.

Volver al Futuro y Ton Gun, sus mayores éxitos

En 1985, James Tolkan saboreó la fama al interpretar al Sr. Strickland, el subdirector del instituto Hill Valley, en “Volver al Futuro".

Su característico personaje es conocido por su aversión a los "holgazanes", como llamaba a George McFly, interpretado por Crispin Glover. Asimismo, volvió a su rol en la secuela de 1989 , “Volver al Futuro II" y "Volver al Futuro III”, como el ancestro de Strickland en el Lejano Oeste.

Otro papel que elevó su reconocimiento en el cine fue el del comandante ‘Stinger’ en la primera película de "Top Gun", quien regaña a Maverick (Tom Cruise) y Goose (Anthony Edwards).