Kentucky Derby: El joven jinete venezolano que estará presente en los dos minutos más emocionantes del deporte

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La lista de montas confirmadas para el Kentucky Derby (G1), a disputarse el próximo 2 de mayo, continúa definiéndose. En esta ocasión, la noticia rodea a un ejemplar cuyos propietarios no dudaron en cancelar la nominación suplementaria para asegurar su lugar en el selecto grupo de los 20 purasangres que buscarán la gloria en Churchill Downs.

Este compromiso contará con un nuevo nombre que representará el pabellón nacional, en un intento por extender la exitosa historia de los profesionales venezolanos en la denominada "Carrera de las Rosas".

Sangre venezolana en el Kentucky Derby

Christopher Elliot Bracho, jinete nacido en Estados Unidos pero de raíces venezolanas, ha sido confirmado para montar en la prueba hípica más importante de América, que este año cuenta con una bolsa de $5 millones en premios.

Bracho estará sobre los lomos de Right to Party, pupilo de Kenneth McPeek (mismo entrenador de la campeona y Caballo del Año, Thorpedo Anna). El potro podrá competir gracias a que su propietario, Chester Broman Sr., hizo efectiva la nominación suplementaria de $6,000 para garantizar su espacio en el aparato de partida, antes de que se venciera el último plazo.

Tras una destacada etapa de aprendizaje que lo llevó a estar nominado al Eclipse Award 2025 —junto al canadiense Pietro Moran y el panameño Yedsit Hazlewood—, el hijo del legendario Stewart Elliot y sobrino de Richard Bracho cumple el sueño de figurar con monta confirmada en el Derby.

Right to Party ostenta un récord de una victoria en cuatro presentaciones. Tras romper el Maiden el pasado 10 de enero en Aqueduct, el potro mostró su calidad al finalizar tercero en el Gotham Stakes (G3). Posteriormente, en la edición final del Wood Memorial Stakes (G2) en la historia del óvalo neoyorquino, cumplió una actuación consagratoria al escoltar a Albus, y ganó 50 puntos vitales para entrar de lleno en el Top 20 de la clasificación.

La noticia fue difundida por el periodista David Grening del medio estadounidense Daily Racing Form.