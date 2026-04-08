Kentucky Derby: Irad Ortiz Jr. se queda con esta monta para el primero de la Triple Corona

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Descifrado el misterio: Este miércoles en horas de la tarde, corre en los medios estadounidenses la noticia sobre la decisión del jockey boricua Irad Ortiz Jr. sobre cuál purasangre conducirá en la edición 152 del Kentucky Derby (G1) que será el próximo 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs.

Ortiz Jr. hizo ganar el pasado sábado 4 de abril a Further Ado en el Toyota Blue Grass Stakes (G1). Sin embargo, esta no era su única carta, pues habían otras opciones que sonaban como probables: Commandment, ganador del Florida Derby (G1) y Renegade, el vencedor del Arkansas Derby (G1). Al final, y con la recomendación de su agente Steve Rushing, se deciden por este ejemplar.

La monta de Irad Ortiz Jr. para el Kentucky Derby

El cinco veces ganador del Eclipse Award, se queda con Renegade, del establo de Todd Pletcher. Triunfador en el rico Arkansas Derby (G1), el purasangre propiedad de Robert Low, Lawana Low y el Repole Stable, en definitiva será el ejemplar con el que estará para la carrera de caballos más importante de América.

Renegade logró su primera victoria en una selectiva, el Sam F. Davis Stakes en Tampa Bay Downs y de allí fue llevado a Oaklawn Park, donde en determinante demostración conquistó los 100 puntos que ofreció el Arkansas Derby (G1). En general, la campaña de Renegade consta de cinco presentaciones para dos victorias y $1,031,500.

La noticia de la selección de Irad fue dada a conocer por el periodista David Grening de Daily Racing Form. Renegade tuvo su último briseo registrado en Palm Beach Downs el pasado 21 de marzo, días antes de ser envíado a Arkansas.

En teoría, Renegade debería tener tres victorias pero el 17 de octubre, los jueces en Belmont The Big A determinaron que debía ser descalificado, pues le causó tropiezos a Paladin, ejemplar que estaba dentro de la tabla de clasificación pero salió debido a una lesión.