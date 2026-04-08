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Kentucky Derby: Mira cómo se repartirán más de 16 millones de dólares para la semana de la carrera de las rosas

Hoy cierran las nominaciones para los 22 stakes

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 09:17 am
Kentucky Derby: Mira cómo se repartirán más de 16 millones de dólares para la semana de la carrera de las rosas
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Este miércoles 8 de los corrientes, cierran las nominaciones para el Derby Week Stakes, en la semana del opening day del Spring Meet de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. Meeting que inicia el 25 de abril y culminará el 28 de junio. Dentro de estas fechas se corre el Kentucky Derby (G1) con una bolsa de $5,000,000 en premios a repartir y la inmortalidad dentro del turf estadounidense.

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22 stakes están en juego y más 16 millones de dólares 

Churchill Downs abrirá la temporada de primavera (Spring Meet), que tiene una duración de 43 días, a partir de este sábado 25 de abril, con una cartelera de 10 carreras, en la cual fue programada la Roxelana Stakes de $200,000, un sprint de 1,200 metros para yeguas 3 y más años. Esta prueba inicia los stakes que sirven de preludio para lo que será la Derby Week.

El día del opening day, serán sorteados los puestos de partidas para la semana más esperada del año, que incluye los lugares de salida para el Kentucky Oaks (G1) del 1 de mayo y el Kentucky Derby (G1) del 2 de mayo, las carreras más prestigiosas dentro del turf en Estados Unidos. Los sorteos se realizarán a mitad de la cartelera, entre las carreras 5 y 6 de competencia, según el cronograma establecido.

Una vez iniciada la nueva temporada en el mítico Churchill Downs, aquí tienes el calendario detallado de los principales stakes por día:

Sábado, 25 de abril (Opening Day) 

  • Roxelana Stakes — $200,000 

Miércoles, 29 de abril  

  • Kentucky Juvenile — $250,000
  • Isaac Murphy Marathon — $200,000 

Jueves, 30 de abril (Thurby) 

  • Opening Verse — $350,000
  • Mamzelle Stakes (G3) — $300,000
  • St. Matthews Stakes — $200,000 

Viernes, 1 de mayo (Kentucky Oaks Day) 

  • Longines Kentucky Oaks (G1) — $1,500,000
  • Fasig-Tipton La Troienne (G1) — $1,000,000
  • Alysheba Stakes (G2) — $750,000
  • Eight Belles (G2) — $700,000
  • Edgewood Stakes (G2) — $600,000
  • Unbridled Sidney (G2) — $500,000
  • Modesty Stakes (G3) — $500,000 

Sábado, 2 de mayo (Kentucky Derby Day) 

  • Kentucky Derby (G1) — $5,000,000
  • Old Forester Bourbon Turf Classic (G1) — $1,500,000
  • Churchill Downs Stakes (G1) — $1,000,000
  • Derby City Distaff (G1) — $1,000,000
  • Twin Spires Turf Sprint (G2) — $600,000
  • Pat Day Mile (G2) — $750,000
  • American Turf (G1) — $1,000,000 
  • Distaff Turf Mile (G2) — $1,000,000
  • Knicks Go Stakes — $200,000

 

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