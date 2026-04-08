Kentucky Derby: Mira cómo se repartirán más de 16 millones de dólares para la semana de la carrera de las rosas

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 8 de los corrientes, cierran las nominaciones para el Derby Week Stakes, en la semana del opening day del Spring Meet de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. Meeting que inicia el 25 de abril y culminará el 28 de junio. Dentro de estas fechas se corre el Kentucky Derby (G1) con una bolsa de $5,000,000 en premios a repartir y la inmortalidad dentro del turf estadounidense.

22 stakes están en juego y más 16 millones de dólares

Churchill Downs abrirá la temporada de primavera (Spring Meet), que tiene una duración de 43 días, a partir de este sábado 25 de abril, con una cartelera de 10 carreras, en la cual fue programada la Roxelana Stakes de $200,000, un sprint de 1,200 metros para yeguas 3 y más años. Esta prueba inicia los stakes que sirven de preludio para lo que será la Derby Week.

El día del opening day, serán sorteados los puestos de partidas para la semana más esperada del año, que incluye los lugares de salida para el Kentucky Oaks (G1) del 1 de mayo y el Kentucky Derby (G1) del 2 de mayo, las carreras más prestigiosas dentro del turf en Estados Unidos. Los sorteos se realizarán a mitad de la cartelera, entre las carreras 5 y 6 de competencia, según el cronograma establecido.

Una vez iniciada la nueva temporada en el mítico Churchill Downs, aquí tienes el calendario detallado de los principales stakes por día:

Sábado, 25 de abril (Opening Day)

Roxelana Stakes — $200,000

Miércoles, 29 de abril

Kentucky Juvenile — $250,000

— $250,000 Isaac Murphy Marathon — $200,000

Jueves, 30 de abril (Thurby)

Opening Verse — $350,000

— $350,000 Mamzelle Stakes (G3) — $300,000

(G3) — $300,000 St. Matthews Stakes — $200,000

Viernes, 1 de mayo (Kentucky Oaks Day)

Longines Kentucky Oaks (G1) — $1,500,000

(G1) — $1,500,000 Fasig-Tipton La Troienne (G1) — $1,000,000

(G1) — $1,000,000 Alysheba Stakes (G2) — $750,000

(G2) — $750,000 Eight Belles (G2) — $700,000

(G2) — $700,000 Edgewood Stakes (G2) — $600,000

(G2) — $600,000 Unbridled Sidney (G2) — $500,000

(G2) — $500,000 Modesty Stakes (G3) — $500,000

Sábado, 2 de mayo (Kentucky Derby Day)