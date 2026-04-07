Directamente desde Gulfstream Park: Yegua importada debuta en la R16 de La Rinconada con destacados ejercicios previos

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Coche se viste de gala para la reunión número 16 de la temporada 2026. Este domingo 12 de abril, el hipódromo La Rinconada presenta una atractiva cartelera de 13 competencias, donde destacan cuatro pruebas selectivas de máxima jerarquía: Juan Vicente Tovar, Federico Carmona Perera, Peggy Azqueta y Manuel Fonseca Arroyal.

Dance to Remember: Pedigrí Debut 5y6 La Rinconada Datos hípicos

La décima del programa será la tercera válida para el juego del 5y6 Nacional para el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros y tendrá un premio adicional a repartir de 27.040 dólares.

Con un total de 10 competidoras, estará presente la zaina importada Dance to Remember (USA) (saldrá por el puesto de partida 2), pues hará su debut en la principal arena venezolana, por lo que será montada por Jaime “Pocho” Lugo, bajo la preparación de su nuevo entrenador Riccardo D’Angelo para el Stud Perseverancia.

Dance To Remember es una hija de More Than Ready en Oak Trees Dancing por Forestry. Su padre fue ganador de 7 carreras en 17 actuaciones en Estados Unidos, además fue triunfador en el Tremont Stakes (G3), Sanford Stakes (G2), Hutcheson Stakes (G2), entre otros, mientras que su madre no hizo campaña pistera en la Unión Americana.

La cuatroañera norteamericana registra una campaña previa en los principales óvalos de su país de origen. En el Hipódromo de Gulfstream Park, la zaina acumuló un total de 10 actuaciones en las que demostró figuraciones de valor.

Su última actuación pública en el óvalo de Hallandale Beach, Florida fue el día 23 de noviembre de 2025 en un Maiden Claiming de 25 mil dólares, en distancia de 1.100 metros en pista de arena, llegó tercera conducida por el jockey jamaicano Rajiv Maragh y preparada por Cam Gambolati.

Ejercicio previo al debut: La Rinconada

Uno de los ejercicios recientes por parte de la conducida foránea del “Pocho” Lugo en la pista de Coche fue el pasado sábado 04 de abril donde marcó 39.3 para 600 metros contenida y muy bien, en silla.