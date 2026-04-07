Preposition consigue una marca histórica: La exhibición de velocidad que dejó sin palabras a la afición hípica

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada, albergó este domingo 5 de abril su décima quinta reunión del año. El programa, que constó de un total de 13 competencias, se caracterizó por la paridad de los lotes, a pesar de que en esta ocasión no se disputaron pruebas selectivas.

Aunque no hubo pruebas selectivas, el entusiasmo por parte de la afición se hicieron disfrutar desde las tribunas pues vivieron una tarde cargada de adrenalina y celebraron unos aciertos en las combinaciones ganadoras.

Mientras tanto, el 5y6 Nacional no se detuvo. Por novena ocasión consecutiva, el juego preferido de la afición alcanzó una recaudación de Bs. 458.202.300,00, cifra que consolida la confianza de los apostadores en cada jornada disputada en la arena caraqueña.

Preposition: Mejor tiempo 1300 metros La Rinconada Datos hípicos

La primera competencia dominical reunió para el lote de caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo de Venezuela), para el recorrido de 1.300 metros.

Un total de ocho corredores saltaron a la pista en busca la atractiva bolsa de premio adicional de $33.800.

El ejemplar norteamericano Preposition se adjudicó la victoria en la prueba inicial. El jinete argentino Juan Pablo Paoloni fue quien condujo al triunfo al pupilo de Humberto Correia, para los colores del Stud Los Audaces.

El alazán estadounidense purasangre nacido en Kentucky regresó a la acción tras un breve descanso de 35 días. Su condición de primer favorito en la Gaceta Hípica se confirmó en la pista, resultado que otorgó un dividendo de Bs. 110,00 por concepto de ganador a sus seguidores.

Es importante destacar la marca de 77.4 que registró el pupilo de Humberto Correia. Este crono se posiciona como el mejor tiempo para la distancia de 1.300 metros en esta temporada 2026, pues supera con amplitud las referencias previas de la temporada pasada.

Para encontrar registros similares, la estadística remite al mes de agosto de 2025. El día 24 de ese mes, el importado High Control (USA), bajo la guía de Larry Mejías y la tutela de Ismael Martínez, detuvo el reloj en 79.3. Apenas una semana después, el 31 de agosto, Father Heart igualó esa marca, con la monta de Jaime “Pocho” Lugo en yunta con el trainer de Rafael Alemán Jr.

Con este desempeño, Preposition no solo obtuvo la victoria, sino que rebajó en casi dos segundos el estándar de referencia que impusieron ambos purasangres el año anterior.