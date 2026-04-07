Luego de 119 días vuelve a la pista el ganador del Clásico Internacional Simón Bolívar GI

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La tarde del domingo 12 de abril se realizará la reunión hípica número 16 del primer meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada con una jornada de 13 carreras, donde cuatro de ellas serán clásicos de grado y el juego del 5y6 nacional desde la octava competencia dominical.

La Rinconada: Reaparece Astuto luego de 119 días sin correr

La cuarta de las carreras no válidas de la tarde dominical del 12 de abril tiene como hora de partida a las 2:15 de la tarde y ha sido reservada para purasangres nacionales o importados de seis y más años, ganadores de cuatro, cinco y seis carreras, tiene una nómina de nueve ejemplares a recorrer una distancia de 1.300 metros por un premio adicional especial de 30.420 a repartir.

Dicha prueba contará con la presencia del purasangre Astuto, con la gualdrapa número nueve en el lomo, el pensionado de Humberto Correia contará con la monta del múltiple ganador de meetings, Robert Capriles con el cual viene de llegar segundo en su última presentación del 2025 en el Clásico Internacional Junior Alvarado GI el pasado 14 de diciembre del 2025.

El actual ganador de la prueba más importante del turf nacional, el Clásico Internacional Simón Bolívar GI con la monta del jockey argentino Juan Pablo Paoloni realizó una campaña de dos victorias en seis presentaciones en el 2025 y tiene seis lauros en 20 competiciones cumplidas.

Su trabajo más reciente lo realizó el pasado 4 de de abril del año en curso donde con el jockey argentino Juan Paoloni en silla dejó parciales de 27’2 / 39’4 / 51’4 / 63’4 (1000) 76’2. 2p / 89’4 /104’1 de 2v sin hacerle nada, fenómeno, indicó la División de toma tiempos del INH en su hoja de ajustes del día mencionado.