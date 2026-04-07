MLB: Así va la tabla de posiciones tras la jornada de este lunes

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Con el pasar de las jornadas, el presente torneo de la gran carpa va tomando color y luego de que varios equipos llegaran al doble dígito de choques disputados, es importante chequear cómo marcha la tabla de posiciones.

Los Dodgers de Los Angeles están dejando claro desde el comienzo de la zafra, que van por el tricampeonato y junto a Cerveceros de Milwaukee, son los únicos conjuntos con ocho lauros, hasta ahora.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Americana

División Este:

Yankees de Nueva York (7-2) Rays de Tampa Bay (5-5) Azulejos de Toronto (4-6) Orioles de Baltimore (4-6) Medias Rojas de Boston (2-8).

División Central:

Guardianes de Cleveland (6-5) Reales de Kansas City (5-5) Tigres de Detroit (4-6) Medias Blancas de Chicago (4-6) Mellizos de Minnesota (4-6).

División Oeste:

Astros de Houston (6-5) Angelinos de Anaheim (6-5) Rangers de Texas (5-5) .Marineros de Seattle (4-7) Atléticos de Oakland (3-6).

Así va la tabla de posiciones de la Liga Nacional:

División Este:

Miami Marlins (6-4) Mets de Nueva York (6-4). Phillies de Philadelphia (6-4) Bravos de Atlanta (6-5) Nacionales de Washington (4-6)

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (8-2) Rojos de Cincinnati (7-3) Pirates de Pittsburgh (6-4) Cardenales de San Luis (5-5) Cachorros de Chicago (4-6)

División Oeste: