La importada Farolera a derrochar su clase en el XVIII Clásico Manuel Fonseca Arroyal (GIII)

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La reunión número 16 de la presente temporada en el hipódromo La Rinconada, pautada para este domingo 12 de abril de 2026, presenta una cartelera de diez compromisos de alta factura. El programa destaca por la disputa de cuatro pruebas de grado (II y III), además del acostumbrado respaldo al juego del 5y6 nacional, el cual iniciará sus acciones a la altura de la octava carrera del orden oficial.

Una antesala de lujo hacia la Triple Corona: R16

El foco de atención de la jornada dominical se posa sobre la tercera competencia, programada para la 1:50 de la tarde. En esta oportunidad, el óvalo de Coche será el escenario de la XVIII edición del Clásico Manuel Fonseca Arroyal (GIII). La prueba, que se desarrolla en un trayecto de 1.600 metros, cumple una función vital como preparatorio para la campaña de la Triple Corona nacional, cuyo inicio formal tendrá lugar en dos meses.

La nómina de siete potrancas de tres años refleja la diversidad del plantel actual, con la participación de dos ejemplares nacionales frente a cinco potras importadas. Todas ellas competirán no solo por el prestigio de este trofeo, sino por una atractiva bolsa especial de premios a repartir de $130.000.

Farolera y el reto de la ratificación: Selectiva

La teoría hípica señala como principal candidata a Farolera (USA), una castaña bajo el entrenamiento de Fernando Parilli Tota. Con un récord de dos victorias en apenas tres actuaciones, esta pupila llega tras un contundente triunfo en el Clásico Ana María Freudman (GIII). El jinete José Alejandro Rivero repetirá sobre sus lomos con el objetivo de consolidar el dominio de la potra en la distancia de milla.

Sin embargo, el triunfo no será una tarea sencilla ante la presencia de Princess Warrior. Esta nacional, bajo el cuido de Luis Peraza, defendió su invicto con honores hasta su más reciente compromiso, donde cedió precisamente ante Farolera. La cuadra mantiene un alto concepto sobre su capacidad y el domingo buscará el desquite en un terreno que favorece su estilo de carrera.

Velocidad y resistencia en la pista: 1.600 metros

El lote de competidoras suma nombres de peso como Brookline (USA). Esta entrenada de Ismael Martínez ostenta uno de los mejores registros para los 1.100 metros (65,2) y ahora pasa a las manos del jinete aprendiz Winder Véliz. Su velocidad inicial será un factor determinante que obligará al resto de las participantes a no descuidar el ritmo desde el aparato de partidas.

La lista de aspirantes la completan Grand D’Oro (USA), Gran Gala (USA), Star Of God (USA) y Madame Karina, en una agrupación que resalta por su paridad.

Victoria: 2025 Clásico Grado III

Como dato histórico, cabe recordar que la edición de 2025 quedó en manos de la importada Fleet Street, la cual agenció un tiempo de 102,1 para los 1.600 metros bajo la conducción de Jaime Lugo Jr. y el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui. Este registro servirá de referencia para medir la calidad de la actual generación de relevo en su camino hacia los peldaños más altos del hipismo venezolano.