Saca el Pecho Fest con La Mega en Miragua, el festival que reunió a Greeicy y Farruko e hizo historia en Semana Santa

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La Semana Santa de 2026 marcará un antes y un después en la historia de los espectáculos en Venezuela. En su segundo año consecutivo en la isla de Margarita el Saca el Pecho Fest organizado por Santa Teresa, La Mega y Miragua, se convirtió en la gran atracción de los turistas en la isla de Margarita. En lo que fue una experiencia inolvidable, el escenario insular recibió a artistas internacionales de la talla de Greeicy y Farruko, mientras que talentos como Oscarcito, ADSO y el Dj Marco Allen agregaron el sabor local a más de siete horas diarias de música, baile y buena vibra.

La sensualidad y talento desbordante de Greeicy encendió el escenario la primera noche del festival, se paseó por sus más grandes éxitos “Destino”, “A veces a Besos”, “Quiero +”, entre otros, para luego desatar la euforia del público cuando su pareja, Mike Bahía, subió a la tarima para cantar juntos las canciones más esperadas de la noche “Amantes” y “Esta Noche”. La colombiana, quien por primera vez visitaba la isla de Margarita, dijo sentirse como en casa y confía en que experiencias como ésta puedan repetirse muchas veces.

La segunda noche del evento estuvo a cargo del ganador del Latin Grammy Awards, Farruko. El puertorriqueño que revolucionó la isla de Margarita, la consideró un paraíso y dijo que Venezuela es un país que le encanta, “Tienen una tierra bendecida”, aseguró mientras comenzaban las notas musicales de “Me voy enamorando”. Sus temas íconos también fueron parte del repertorio causando furor entre los asistentes, “Obsesionado, Passion Whine, Chillax y Pepas”. Sin embargo, uno de los momentos más épicos de su presentación fue cuando compartió tarima con Greeicy para dar un abrebocas de la colaboración en conjunto que se estrenará en mayo próximo.

Fue un evento que también reunió a grandes artistas venezolanos como Oscarcito, quien con su repertorio cargado de éxitos puso a bailar a toda la audiencia. El talento de Adso con su clásico “Como si nada” figuraron entre los momentos más vibrantes de las dos noches que celebraron por todo lo alto el renacer de la música en la isla de margarita. Gus, Lara Project, Salamales, Martinha y un line-up de Dj´s destacados fueron los encargados de elevar la energía del ambiente que se vivió en el festival.

“Cuando se une la gente con propósito, con principios, los sueños se pueden hacer realidad, los milagros pasan. En Santa Teresa, familia es sinónimo de equipo y el equipo que formamos junto a La Mega y Miragua, fue una demostración de que la excelencia es alcanzable, de que el primer mundo arranca en nuestras mentes, hogares y en equipos de trabajo con mística transformadora. Eso es lo que significa el Saca el Pecho Fest”, aseguró Andrés Chumaceiro director de operaciones de Santa Teresa.

Desde las 4:00 p.m., el Boulevard del centro comercial Miragua se convirtió en el epicentro de la energía costera, recibiendo a miles de fanáticos que se sumaron a la segunda edición del Saca el Pecho Fest, para disfrutar atardeceres memorables. Los asistentes disfrutaron de experiencias inmersivas diseñadas por los patrocinantes, gracias a un montaje impecable y un entorno seguro.

El evento contó con el respaldo de aliados estratégicos como la Cruz Roja Venezolana, Grey Goose, Patrón, Monkey Shoulder, TOFF, Grant´s, Jägermeister, Tequila Cazadores, 7up, Pepsi, Minalba Sparkling, Polar Light, PAN, Las Llaves, Mavesa, Rikesa, salsa de tomate Pampero, Flips, Iselitas, Doritos, McCormick, Kit Kat, Diablitos, Joyería Bazzi, Óptica Caroni, Nivea, Living Dermocosmética Científica, Dermox Hidra Plus, Kotex, AXE, Motos Bera, Ama de Casa, El Patio, BNC, Seguros Constitución, Balú, Datalink, Plan B, Arturos, McDonald´s, Helados Marco Polo, Nestea, Plumrose y La Montserratina.

El Saca el Pecho Fest con La Mega en Miragua fue una demostración de lo que ocurre cuando grandes marcas trabajan con un mismo norte. Esta unión eficiente y apasionada permitió brindar la experiencia definitiva de la Semana Santa 2026. Un despliegue de excelencia que contó con el respaldo estratégico de Oz Shows, Indus3, goliiive y ADS Master Group, aliados clave que garantizaron una operación impecable en cada detalle del festival que transformó a la isla de Margarita en un escenario de talla mundial.

La Mega es la plataforma de comunicación multimedia juvenil más importante de Venezuela, con emisoras en 11 ciudades del país, transmisiones por streaming en Youtube y Twitch y una robusta comunidad en redes sociales. Además, siempre está presente en los eventos más llamativos de la movida cultural, musical y deportiva del público juvenil. Y es la cantera de formación de las nuevas generaciones de la radio joven en el país.

Miragua, ofrece una experiencia de alojamiento y entretenimiento excepcional en un paraíso tropical. Con propiedades exclusivas que fusionan comodidad, lujo y belleza natural. Este destino privilegiado en la costa permite a los visitantes disfrutar de aguas cristalinas y la brisa caribeña, complementado con un exclusivo club de playa. Se destaca por su tradición y la calidad de sus servicios, atrayendo tanto a locales como a turistas internacionales que buscan una experiencia de playa paradisíaca y relajante.

Santa Teresa es la primera productora de ron de Venezuela, con 229 años de tradición y maestría venezolana. En la actualidad, se encuentra en más de 70 países con productos que ostentan con orgullo la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela.