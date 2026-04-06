Sudamericano Sub-17: Bolivia 0 vs 2 Venezuela (En vivo)

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Incidencias del compromiso
0. Empieza el partido entre Bolivia vs Venezuela en el Sudamericano Sub-17.
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10. ¡Paradón! Sebastián Angulo se mantuvo firme tras el ataque boliviano.
12. Román Lozada casi abre el marcador para Venezuela, con un potente remate.
16. Bolivia presiona y busca el primer gol del partido.
17. ¡0-1! La Vinotinto rompe el empate con un golazo de cabeza de Santiago Sánchez.
30. Sánchez cerca de ampliar la ventaja de Venezuela, pero el disparo salió centrado.
45+3. ¡Descanso! Venezuela y Bolivia se van al vestuario.
46. Se reanuda el segundo tiempo.
Alineación de Venezuela
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