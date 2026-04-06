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Leo Aldana aclara polémica de "mala relación" con Mariela Celis

El larense fue muy claro en hablar de su compañera en el magazine matutino de Venevisión 

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Elvis González
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 10:39 am
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El animador venezolano Leo Aldana rompió el silencio sobre una polémica con su compañera y colega Mariela Celis. La situación se desarrolló hace semanas cuando el hombre tildó a la humorista de "impuntual", dejando al público impactado.

Inicio de la polémica

Fue una dinámica que realizaron Celis y Leo con sus otros compañeros en el programa “Portadas al Día”. Aldana sin nada de filtros comentó que su compañera siempre llegaba tarde al show que se transmite de lunes a viernes.

“Me molesta la impuntualidad de Mariela”, dijo Leo en el video, despertando comentarios de internautas sobre una supuesta mala relación entre ambos.

Tras la viralización del clip y los múltiples comentarios, el animador rompió el silencio en una entrevista, en la que fue muy claro en hablar de su relación con Celis.

Leo habla de Mariela Celis

Destacó que le comentó a Mariela sobre la polémica, y ambos llegaron a la conclusión de que la gente tiende a tergiversar las palabras, y que solo fue una dinámica del show que comparten con Isabella Rodríguez, José Andrés Padrón, Gesaria Lapietra, Mario Bruno y Génesis Quintero.

“Mariela es no solo mi compañera, sino una gran amiga. La admiro, es una mujer súper trabajadora, no tengo nada malo que decir. Solo no cuando me llega tarde y siempre es por el tráfico”, expresó Aldana.

La comediante que hace con éxito el papel de “Zenilda”, no dudo en responder a las declaraciones de su compañero en Instagram, escribiendo: “Te adoro. La gente se cree todo”.

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