Así es el rollo: Miss Colombia, María Camila Avella, Andrés Cepeda, Karol G y Leonardo Aldana

LA ELECCION de María Camila Avella como representante de Colombia en el Miss Universo 2023, aumenta el número de candidatas que, por ser madres, marcarán un hito en la historia del certamen de belleza más importante del mundo. Con 27 años de edad, la nativa del departamento de Casanare, es madre de una niña, fruto de su relación matrimonial con un acaudalado empresario de la rama textil. Avella se impuso ante el resto de las participantes en la competencia que tuvo lugar el pasado sábado en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, en Barranquilla. De esa manera, la beldad colombiana conforma la tripleta de madres aspirantes a la corona que en 2022 ganó la norteamericana R´Bonney Gabriel. Por Venezuela se hará presente Ileana Márquez, que tiene un hermoso hijo y al combo se une Miss Guatemala Michelle Chon, de 28 años y madre de dos niños.

Leonardo Aldana

EL MISTERIO se devela. Este sábado 9 de septiembre, serán dadas a conocer las 25 candidatas al título de Miss Venezuela 2023. Un programa especial producido por Venevisión y conducido por Leonardo Aldana, servirá de marco a la presentación de estas jóvenes “maduritas” (Sus edades oscilan entre los 28 y 29 años de edad), quienes se fajarán duro por la codiciada tiara criolla. A excepción de las seleccionadas en los castings regionales, el resto de las aspirantes fueron “sacadas” de la convocatoria vía Internet, a la cual acudieron mas de 2000 muchachas, que fueron descartadas en varios “filtros” y sometidas finalmente a la Evaluación Presencial Integral (EPI). Así arranca en forma la nueva temporada de la belleza, que culminará el 3 de diciembre en la terraza del Centro Comercial Líder, donde Diana Silva le dirá adiós a su reinado.

MUY EMOCIONADA se manifestó Ivy Queen al recibir la noticia de que será honrada con el premio Billboard Icono, durante la ceremonia de entrega del importante galardón tendrá lugar el 5 de octubre en el Watsco Center en Coral Gables, Florida. "Estoy muy honrada de recibir este premio, pues es un testimonio del trabajo duro y la dedicación que he puesto en mi música a lo largo de los años. Me siento agradecida con mis fans por su apoyo inquebrantable a mi carrera y espero seguir inspirando y empoderando a las mujeres a través de mi música por muchos años más", señaló la cantante puertorriqueña, considerada la pionera del reggaetón y una de las principales voces femeninas de la música urbana. Queen empezó como miembro del colectivo masculino The Noise en San Juan, Puerto Rico, en 1996 se lanzó como solista con el disco “En mi imperio”. Desde entonces, ha publicado 10 álbumes de estudio, cuatro recopilatorios, siete EP, un álbum en vivo, 94 sencillos y 63 vídeos musicales.

Andrés Cepeda

LA PRESENTACION de Andrés Cepeda, anunciada para el 13 de octubre en el Teatro Teresa Carreño, promete ser bien exitosa. Y es que el cantautor colombiano se ha convertido en todo un fenómeno musical, pues sin sonar en las emisoras radiales, ni ser un artista mediático, goza de una enorme aceptación dentro de los melómanos nacionales. Buena parte de esa inmensa legion de admiradores se dará cita en la sala teatral capitalina, tomando en cuenta de que la “taquilla” para su concierto está rodando rumbo al “sould out”. Cepeda llega a Caracas tras visitar Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, España, Bélgica y su natal Colombia. OmarEnrique Producciones, y Manager Shows, son las empresas que lo traen al país. “Desesperado”, “Besos Usados” y “Desvanecer”, integran el repertorio que interpretará el vocalista colombiano, catalogado como uno de los más versátiles exponentes de pop rock y pop latino.

Karol G

AL FIN Karol G se está borrando la cicatriz que simbolizó su relación sentimental con Anuel AA. La estrella de la música urbana se sometió a un doloroso proceso para borrar la palabra Emmanuel (Nombre de pila del reguetonero) que en 2018 se tatuó en su mano derecha cuando su relación con el puertorriqueño marchaba “viento en popa”. Se desconoce el motivo por el cual la artista colombiana conservó durante casi dos años el tatuaje si ya la relación entre ambos había terminado. Y cada quien agarró su rumbo. Vale señalar que, desde hace dos meses, Karol G mantiene un romance con el cantante Feid, con quien fue captada en un restaurante de Miami en amorosa actitud, mientras que Anuel AA, tras finalizar su mediático noviazgo con Yalin la más viral, ahora anda entusiasmado con la venezolana Laury Saavedra.