Kerly Ruiz comparte los fuertes sacrificios que ha hecho para sacar a su hija adelante

Durante una emotiva y sentimental entrevista la presentadora venezolana Kerly Ruiz habló de los múltiples sacrificios que ha realizado para llevar comida a su hogar y brindarle estabilidad a su hija Gail.

En la conversación con Yugle Rivas para su programa de YouTube Psico Coach Kinds, la criolla reveló sin pelos en la lengua que a pesar de que su hija tiene su padre, su crianza la ha asumido completamente ella.

“A mí me tocó maternidad diferente porque, aunque soy madre divorciada, no soy mamá y papá. Gail tiene su papá y su mamá, pero me tocó estar al 100% con mi hija, porque su papá está en otro país”, indicó la expresentadora de magazine Portada’s.

Kerly se fue de Venezuela hace varios años en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos, donde reside en la compañía de sus padres y su hija Gail, fruto de su relación con el creador de contenido irrael Gómez.

En este sentido, Ruiz no dudo en expresar que en repetidas ocasiones no ha podido estar en momentos importantes en la vida de la pequeña de tan solo 6 años, y que tiene miedo que eso pueda generar un cuestionamiento directo.

“Me toca ser hombre y mujer de mi casa, y muchas veces no puedo estar presente en tantas etapas de mi hija porque me toca salir a trabajar, para traer el pan a la casa, el dinero a la casa, como cualquier hombre, proveedor de la casa”, comentó.

La también actriz confesó que su hija es una esponja que absorbe y sigue las actitudes de ella, por eso decidió seguir su carrera para que la niña observe una mujer luchadora, profesional, guerrera y ejemplar.

Desde que la expresentadora del programa La Bomba arribó a la ciudad del sol Miami con mucho esfuerzo y talento se ha abierto las puertas en la industria televisiva hispana, primero como presentadora de Telemundo 51 y ahora como panelista del reconocido show de entretenimiento de Univisión Siéntese Quien Pueda.