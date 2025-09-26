Copa Libertadores Femenina: Addifem presenta sus cartas para un torneo histórico

Suscríbete a nuestros canales

Las vigentes campeonas del fútbol venezolano femenino dieron de qué hablar este jueves 25 de septiembre, cuando en la Universidad Católica Andrés Bello, ubicada en la ciudad de Caracas, convocaron a los medios de comunicación para presentar detalles previos a su debut en la Copa Libertadores.

La actividad del club monarca del balompié criollo contó con la presencia de las jugadoras Génesis Flores, Ashley Pulgar y Angie Castañeda, colombiana que llegó como refuerzo estelar para la competición continental.

Asimismo, el técnico de la entidad, Lenín Bastidas, estuvo presente junto al presidente de la institución Freddy Da Rocha y la integrante de la directiva María Gisela Núñez, quienes expresaron sus planes a futuro con el equipo.

¿Cómo se prepara Addifem para su debut en la Copa Libertadores?

El estratega Bastidas reconoció que su objetivo en este certamen está basado en competir de gran forma ante sus primeros rivales en el Grupo B: Boca Juniors, Ferroviária y Alianza Lima.

"No le vamos a prometer ganar porque no soy de prometer ganar. Es más, cuando vine acá no le no les prometí eso ni a Freddy ni a Gisela. Le dije que venía a trabajar", apuntó en primera instancia ante la pregunta de Meridiano.

Incluso, aceptó que pese a ser un equipo de vocación ofensiva adaptará su plan de juego según el rival que esté al frente. "Nosotros a Boca no le vamos a jugar igual que le vamos a jugar a Ferroviario. Imposible porque Boca tiene unos sectores de la cancha donde tenemos que ser mucho más inteligentes que porque con Ferro, vamos a saber aprovechar algunos espacios que ellos dejan. Entonces, ahí va a variar mucho".

Eso sí, agregó que su equipo y en su petición a las jugadoras es innegociable la presión tras pérdida: "que es obligatoria". "Si la persona está en tus piel tienes menos riesgos de que te puedan hacer un gol", apuntó.

Los partidos de preparación del equipo

El propio Lenin repasó parte de la preparación a la que ha sometido al grupo, incluso explicando por qué optó por preferir partidos contra equipos masculinos.

"Hicimos partidos amistosos con masculino. ¿Por qué masculino? Mucha gente decía, "Pero, ¿por qué?" Porque el masculino tiene más velocidad que el femenino. Es obvio. Tú pones a una persona correr 100 metros, hombre de una mujer, el hombre va a dominar a la mujer en fuerza física, en velocidad, en todo este tipo de cosas. Entonces, necesito que ellas lleguen de la mejor manera para ese torneo, porque el torneo de la Copa Libertadores es muy físico", comentó.

Hay que decir que Addifem debutará en esta edición de la Copa Libertadores el próximo 2 de octubre ante Ferroviario, luego se cruzarán contra Boca Juniors tres días después para cerrar la participación contra Alianza Lima el 8 del mismo mes.