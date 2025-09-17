River Vs. Palmeiras: Un duelo de billeteras en la Copa Libertadores (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre River Plate y Palmeiras por los Cuartos de Final de la Copa Libertadores no solo se juega dentro de la cancha, sino también en los números. El conjunto argentino, actualmente el equipo más valuado de su país, se enfrentará a un rival que prácticamente duplica su cotización de mercado. Mientras el plantel de River está tasado en poco más de 90 millones de euros, el del cuadro paulista asciende a 212 millones.

El peso de las figuras

Las diferencias también se reflejan en los nombres propios. El jugador más caro de River es el colombiano Kevin Castaño, cuyo valor ronda los 8 millones de euros. En contraste, Palmeiras cuenta con una joya como Vitor Roque, tasado en 20 millones de euros y con proyección para dar el salto a Europa. Esta brecha ilustra el poder económico del fútbol brasileño frente al argentino.

La realidad del mercado sudamericano

En los últimos años, los clubes brasileños se han convertido en protagonistas del continente no solo por su rendimiento deportivo, sino también por su capacidad de inversión. La diferencia en contratos televisivos, patrocinios y ventas de jugadores les permite armar planteles con un peso financiero muy superior. Para "El Millonario", competir en ese escenario representa un desafío constante, obligándolo a apostar por el trabajo de cantera y la proyección de talentos.

Sin embargo, los números no siempre definen lo que sucede en la cancha. River ha sabido imponerse en duelos donde las estadísticas no lo favorecían, y en este encuentro buscará demostrar nuevamente que su jerarquía e historia pesan tanto como cualquier cifra de mercado. Palmeiras, por su parte, intentará ratificar que su poderío económico también se traduce en dominio deportivo. En definitiva, más allá de las billeteras, la verdadera diferencia se escribirá con la pelota en movimiento.