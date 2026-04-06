MLB: Wilyer Abreu el verdadero líder de Red Sox en 2026

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Wilyer Abreu ha demostrado a base de rendimiento que es un líder en Medias Rojas de Boston. De hecho, no hace falta ver los números que ha registrado, solo la manera como afronta cada turno. El venezolano se ha convertido en un líder nato en Red Sox para la temporada 2026.

Desde Boston evidencian que Roman Anthony es la nueva cara de la franquicia. Cosa que sin duda alguna es real, pero también se ha comentado que desde el Spring Training ha mostrado una figura de liderazgo. Sin embargo, eso no se ha mostrado en la temporada de MLB.

Red Sox tiene marca de 2-7 con juegos para el olvido desde la primera serie contra Rojos de Cincinnati. El equipo se ve flojo ofensivamente, cometiendo los mismos errores de las últimas dos temporadas. Abreu es el único pelotero que está liderando al club para cambiar la dinámica.

Roman Anthony lanza fuerte crítica al equipo

Wilyer Abreu en lo que va de temporada registra: 15 hits, 3 jonrones, 7 impulsadas y .429 PRO. Números para ser el pelotero más determinante del equipo en lo que va de campaña. Esto, en contraposición a Roman Anthony que tiene: 8 hits y 2 impulsadas en en año.

Uno responde en la cancha, el otro responde a nivel de medios, donde siguen en cada momento. El mismo pelotero americano de 21 años declaró sobre el mal momento del equipo: "Es inaceptable, para los aficionados, es inaceptable para el estándar que nos hemos fijado".

Sin embargo, él mismo no está cumpliendo con su palabra. Entre otras cosas porque durante los 4 juegos de marzo se ponchó en 11 ocasiones; pero además, promedia 1.4 ponches por partido en 2026. No basta con liderar en palabras, sino en hechos durante cada turno.

Wilyer Abreu habla en el terreno de juego

Wilyer Abreu no tiene a la prensa detrás de él, pero en el terreno de juego ha mostrado que es un líder nato. Gracias a él, el equipo ha logrado tener carreras en el marcador y eso es fundamental para lograr victorias en lo que va de temporada, será un año élite para el venezolano.

Números de Abreu en 2026:

- 9 juegos, 35 turnos, 6 anotadas, 15 hits, 4 dobles, 1 triple, 3 jonrones, 7 impulsadas, 1 boleto, 7 ponches, .429 PRO, .444 OBP, .857 SLG, 1.301 OPS