MLB: Roman Anthony con su debut histórico camino al Salón de la Fama

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Roman Anthony es uno de los peloteros más prometedores de la actualidad en Grandes Ligas. Un jugador de 21 años que cuenta con herramientas para ser un fuera de serie en Medias Rojas de Boston. Como muestra, en el Opening Day 2026 alcanzó una marca histórica.

Anthony se convirtió en apenas el decimocuarto jugador de 21 años en embasarse cuatro veces durante un Opening Day en MLB. Esta marca estadística cobra una relevancia histórica, porque es un hito que 9 de los 13 anteriores llegaron a quedar inmortalizados en el Salón de la Fama.

No hay nadie en Las Mayores que piense que Roman no tendrá una carrera estelar. De hecho, para este 2026 lo perfilan como uno de los grandes talentos de la temporada; consolidándose en Red Sox como la cara principal de la franquicia y de los americanos en el beisbol.

¿Qué podemos esperar de Roman Anthony en 2026?

Roman Anthony es la cara de Medias Rojas de Boston en Grandes Ligas. Con solo 21 años, el pelotero se proyecta, habla y actúa en el terreno de juego como un líder veterano. Si logra tener salud y disputar al menos 150 juegos, el cielo es el límite para el talentoso jugador.

Las proyecciones sitúan a Roman en la órbita de 40 HR+ y 100 impulsadas. Si todo va como se espera del pelotero, podría estar en una carrera dentro del top 10 de candidatos al MVP de Liga Americana. Donde seguramente estarán Aaron Jude y Bobby Witt Jr.

Red Sox depende mucho de sus peloteros jóvenes, pero el rendimiento de Anthony se presenta como altamente necesario. En su primer juego se fue de 4-3, con 1 anotada y 1 boleto siendo el primer bate del equipo. Comenzó caliente, pero el tiempo dirá como terminará.

Proyección de Roman Anthony con Red Sox en 2026

Baseball-Reference fiel a su estilo, es bastante cauto con el desempeño de Roman Anthony para la temporada 2026 de Grandes Ligas. El jardinero de Red Sox, lo perfilan como un bateador promedio durante el año con 86 hits, 11 jonrones y 40 impulsadas.

Proyección de Anthony en 2026:

- 305 turnos, 52 anotadas, 86 hits, 19 dobles, 1 triple, 11 jonrones, 40 impulsadas, 6 bases robadas, 41 boletos, 84 ponches, .282 PRO, .374 OBP, .459 SLG, .833 OPS