Breeders’ Cup: Nitrogen lidera el Apple Blossom (G1) de $1.25 millones

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La jornada de este sábado 11 de abril, el circuito de Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Arkansas, tiene una cartelera de 12 carreras en las que incluyó el Count Fleet Sprint Handicap (G3) de $500,000 y el Apple Blossom Handicap (G1) de $1,250,000; en esta prueba, la campeona Nitrogen lidera al pelotón de nueve yeguas maduras a competir en los 1,700 metros de la carrera.

El Apple Blossom Handicap (G1) pertenece a la Breeders’ Cup Challenge Series “Win, and you're in”, donde la ganadora tendrá un cupo directo y gastos pagados para la Breeders’ Cup Distaff (G1) a correrse el 30 y 31 de octubre en Keeneland.

Nitrogen contra nueve en los 1,700 metros del grado 1 en Oaklawn

La campeona Nitrogen encabeza el Handicap Apple Blossom (G1) y 1,25 millones de dólares para potrancas y yeguas adultas, a competir el sábado 11 de abril en Oaklawn Park. Además, la prueba atrajo a Majestic Oops y Regaled, que terminaron 1 y 2, Nitrogen (tercera), respectivamente, en el Azeri Stakes (G2) de $400,000 el 7 de marzo, que sirvió de preparatoria para esta competición.

Nitrogen, tras lograr el campeonato de 3 años el pasado año, comenzó su campaña de 2026 con una victoria en el Bayakoa Stakes (G3) de 250,000 dólares, disputado en febrero. Esta sería su tercera presentación como yegua de tercer año.

Además de la trifecta del Azeri, presente en esta carrera, Dazzling Move, Om N Joy, Nerazurri, Five G, Claret Beret y Blue Fire completan la nómina del Handicap Apple Blossom (G1), que se corre en la décima de la cartelera y la hora probable de salida inicia 6:47 p.m. hora venezolana.