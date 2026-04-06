Champions League: Harry Kane entrena y desafía al Real Madrid

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Harry Kane es el delantero más letal del Bayern Múnich en la temporada. Con un registro goleador impresionante, es pieza clave del equipo y fundamental para ganar la Champions League. El inglés apunta a jugar en Madrid tras superar sus problemas de tobillo durante la fecha FIFA.

Kane se reincorporó este lunes a los entrenamientos del Bayern de cara a los cuartos de Final de Champions League. El inglés se ve preparado incluso para ser titular contra el Real Madrid. En la presente temporada europea, registra 10 goles en 9 partidos disputados.

El inglés no solo está peleando un lugar en las Semifinales de la Champions, también compite con Kylian Mbappé por la Bota de Oro. Ambos son primero y segundo en la pelea por el goleador del año. Aunque estos goles no cuenten para el trofeo individual, será un encuentro clave.

Harry Kane vs Kylian Mbappé: la lucha por la Bota de Oro

Bayern Múnich vs Real Madrid es uno de los duelos más esperados de la Champions League. No solo porque son dos gigantes del fútbol europeo, también porque se verán las caras Harry Kane vs Kylian Mbappé. Dos de los tres jugadores que pelean por la Bota de Oro.

Por ahora, Kane lidera la tabla de clasificación de la Bota de Oro. Sin embargo, Mbappé está cerca y muy metido en la pelea. Erling Haaland es el tercero en discordia, pero con muchas menos opciones de competir por su flojo desempeño en la campaña con el Manchester City.

Clasificación por la Bota de Oro 2026:

Harry Kane - Bayern Múnich: 31 goles | 62 puntos (x2) Kylian Mbappe - Real Madrid: 23 goles | 46 puntos (x2) Erling Haaland - Manchester City: 22 goles | 44 puntos (x2) Vedat Muriqi - Osasuna: 19 goles | 38 puntos (x2) Igor Thiago - Brentford: 19 goles | 38 puntos (x2)

Harry Kane goleador del 2026

Harry Kane no solo es el máximo goleador de la temporada 2025-26, también lo es del año calendario. Por ahora registra 11 anotaciones, y falta al menos dos meses para terminar las competiciones. En esa línea, podría terminar con 20+ goles en un año súper goleador para el inglés.