Real Madrid vs. Bayern: un duelo que se inclina hacia el blanco

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Cuando el Real Madrid y el Bayern Múnich saltan al césped, la historia de la Copa de Europa se detiene. Este duelo, que ha definido épocas enteras del fútbol continental, presenta números que reflejan la igualdad de fuerzas entre las dos instituciones más laureadas de sus respectivos países.

Tras la eliminación del Bayern a manos del Madrid en las semifinales de la temporada 2023/24 (con un global de 4-3), la balanza histórica se decantó a favor de los merengues. De los 28 partidos disputados hasta la fecha, el Madrid ha logrado marcar 45 goles, apenas tres más que los 42 tantos que acumula el equipo alemán.

El dominio blanco en la era moderna

Aunque el término "Bestia Negra" nació del dominio histórico del Bayern sobre el Madrid en las décadas pasadas, la tendencia ha dado un giro radical en los últimos años:

Racha vigente: El Real Madrid encadena una serie de resultados positivos que han revertido la estadística. En las últimas eliminatorias directas (2014, 2017, 2018 y 2024), el club español ha logrado imponerse de forma consecutiva, dejando atrás la época en la que Alemania era un territorio inexpugnable.

Goleadores históricos: La figura de Cristiano Ronaldo sigue siendo la sombra más alargada de este cruce, con 9 goles anotados ante los bávaros, seguido por leyendas del Bayern como Giovane Élber (4) y Gerd Müller (3).

Igualdad absoluta en títulos: En términos de victorias totales en todas las fases (incluyendo la antigua Copa de Europa), algunos registros sitúan el empate en 12 victorias por bando y 4 empates, lo que convierte el duelo de este martes en el desempate técnico más esperado de la década.

El Estadio Santiago Bernabéu será el escenario donde se escribirá el capítulo número 29 de esta saga. Con el Madrid mandando por la mínima en el historial de victorias de la era Champions, el Bayern buscará en Chamartín recuperar el respeto perdido y equilibrar una balanza que hoy, más que nunca, viste de blanco.