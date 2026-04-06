MLB: Este es el primer mexicano en debutar en la temporada 2026

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La nueva representación del beisbol mexicano comenzó a dar la cara desde este domingo, 6 de abril, en Las Mayores, con el debut del receptor Brandon Valenzuela.

El careta de 26 años fue subido al equipo grande de los Azulejos de Toronto este viernes, tras la lesión del también pelotero azteca, Alejandro Kirk y hoy le dieron la oportunidad de ser titular, en el duelo ante los Medias Blancas de Chicago.

Brandon Valenzuela debuta con indiscutible en las Grandes Ligas

Valenzuela, fue alineado como receptor y último en el orden, consumiendo su primer en el tercer tramo, momento en el que despachó una línea de hit al jardín derecho ante Davis Martin, para debutar con indiscutible en su primer turno como bigleaguer.

De esta forma, el joven catcher se convirtió en el primer debutante de México en el presente torneo y el número 153 de todos los tiempos, según el portal "Latinus".

Una familia orgullosa

Uno de los momentos más emotivos, se observó previo al desafío, cuando Valenzuela se acercó a sus familiares, quienes fueron a apoyarlo en este día especial y su madre le dion un beso entre la malla protectora, marcando un instante único.

El mexicano cerró la jornada de 3-1 y como se esperaba, dejo buenas impresiones con su defensiva, la cual es su principal fortaleza.