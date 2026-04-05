MLB: Yordan Álvarez suelta el cuarto cohete de la temporada

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Yordan Álvarez es uno de los peloteros latinoamericanos con mejor inicio en esta temporada 2026 y cerró la semana con poder, tras conectar su cuarto bambinazo, este domingo, 5 de abril.

La novena de los Astros de Houston está disputando un desafío sumamente reñido contra los Atléticos de Oakland, el cual marcha parcialmente igualado 5 carreras por 5 en el último tercio y el cubano hizo de las suyas.

Yordan Álvarez la saca ante un lanzador zurdo:

El lanzador siniestro Jacob López, estaba blanqueando a los "Siderales" hasta el quinto capítulo, cuando vino a consumir turno Álvarez con un compañero en la primera base.

El cubano estaba en cuenta de 0-1 y castigó un sinker en la zona pegada del plato, lanzamiento que mandó a volar por encima de la barda del jardín derecho a más de 400 pies de distancia, ganando la batalla zurdo contra zurdo y adelantando a su equipo 2-0.

Yordan Álvarez con un comienzo inmejorable:

Durante buena parte de la campaña anterior, Álvarez estuvo en la lista de lesionados y en los primeros encuentros de este torneo, ha ratificado que estando sano, es uno de los mejores bateadores de la gran carpa, liderando varios renglones ofensivos en la Liga Americana.

El cubano es líder en los renglones de: OPS (1.478), OBO (.578), SLG (.900) y con líder en carreras anotadas, junto su compañero de equipo José Altuve con 10.

Además, es segundo en cuadrangulares (4) en igualmente en el renglón de rayitas traídas al plato (10), ocupando el top 10 en la mayoría de los apartados ofensivos, excepto aquellos donde depende un poco de su velocidad, como el de triples y bases robadas.