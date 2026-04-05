Estrella de televisión murió a los 66 años a causa del cáncer de pulmón

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La actriz Dee Freeman murió a los 66 años, el pasado 02 de abril, tras perder la batalla contra el cáncer, sus familiares anunciaron la triste noticia en un comunicado publicado en redes sociales.

Dee, era conocida por su participación en series como “The Young and the Restless”, “Sistas”, “Dexter” y “NCIS: Los Ángeles”.

“En nombre de su familia, es con profunda tristeza que compartimos esta noticia. Dee partió en paz el 2 de abril, tras una valiente e intrépida lucha contra el cáncer”, indicó el comunicado familiar.

Desafortunadamente Dee Freeman falleció debido al cáncer de pulmón en estadio 4 que le fue diagnosticado.

Una estrella de la televisión

Dolores “Dee” Freeman incursionó en las artes escénicas en 1995 con el debut en la cadena ABC, en el programa “Coach”. Después de esta aparición forjó una carrera sólida en televisión.

Series como “Party of Five”, “3rd Rock from the Sun”, “Seinfeld”, “Los expedientes secretos X”, “Six Feet Under”, “Bones”, “Dexter”, “Shameless” y “NCIS: Los Ángeles”, fueron parte de sus extenso catálogo

Además, protagonizó la comedia de parodia “Pretty the Series”, donde interpretó a Ribina Champagne.