MLB: Daniel Palencia logró primer salvado de la temporada

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El lanzador venezolano Daniel Palencia demostró este domingo que su brazo está listo para ponerle el candado a cualquier juego. En un duelo de pitcheo cerrado frente a los Guardianes de Cleveland, el derecho se encargó de poner el cerrojo a la victoria de los Cachorros de Chicago, asegurando una blanqueada combinada que terminó con pizarra de 1-0.

9na entrada efectiva

Palencia ingresó al encuentro en la parte alta de la novena entrada con la misión de proteger la mínima ventaja. A pesar de la tensión que implica un juego de una sola carrera, el relevista mostró un control absoluto sobre sus pitcheos. Enfrentó a la parte media del lineup de Cleveland, retirando en orden a Kyle Manzardo, Bo Naylor y Daniel Schneemann.

Para completar su labor, el derecho necesitó apenas 13 lanzamientos, de los cuales 10 fueron strikes. El encuentro finalizó con un ponche a Schneemann, desatando el festejo en el montículo por su primer rescate de la campaña 2026.

Las métricas de Palencia en esta salida reflejan un estado de forma notable. El venezolano generó cinco whiffs o swings fallidos, lo que representa una tasa de efectividad en sus envíos del 38.5%. Su capacidad para engañar a los bateadores de Cleveland fue la clave para mantener la pizarra intacta.

Con esta actuación, Palencia extiende su racha de innings sin permitir anotaciones en el inicio del calendario regular. Hasta el momento, el lanzador acumula tres entradas de labor perfecta en la temporada.