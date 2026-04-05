MLB: Ranger Suárez tuvo otra salida complicada en Boston

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Ranger Suárez vive un inicio de campaña complicado en Boston. El zurdo venezolano, una de las adquisiciones más comentadas para la rotación de los Medias Rojas en este 2026, no ha logrado descifrar la fórmula para completar el primer tercio de sus aperturas con la eficacia que lo caracterizó en años anteriores.

En su segunda presentación del año, esta vez frente a los Padres de San Diego en el Fenway Park, el oriundo de Pie de Cuesta mostró dos caras radicalmente opuestas en apenas cuatro episodios de labor.

El colapso en el cuarto inning sentencia la labor de Suárez

El inicio del encuentro alimentó el optimismo de la afición bostoniana. Suárez transitó los primeros tres capítulos sin permitir anotaciones, exhibiendo incluso su habitual solvencia defensiva al realizar jugadas de alta factura con el guante. Todo parecía indicar que el siniestro se encaminaba a una salida de calidad, especialmente después de que la ofensiva de los Medias Rojas lo respaldara con un rally de cuatro carreras.

Sin embargo, la ventaja no fue suficiente para estabilizar al lanzador. En la cuarta entrada, el control y la capacidad de ejecución de Suárez se desvanecieron. Tras haber colgado tres ceros, el ataque de San Diego logró descifrar sus envíos, capitalizando los parpadeos del venezolano inmediatamente después de que su equipo tomara la delantera.

Los números detrás de una tarde gris en el Fenway Park

La línea final de Ranger Suárez refleja la inconsistencia mostrada en la lomita: 4 entradas completas, 6 imparables permitidos, 3 carreras limpias (aunque inicialmente se contabilizaron 4, el ajuste oficial cerró en 3), 2 boletos otorgados y 2 ponches.

De los 75 pitcheos realizados por el zurdo, 48 pasaron por la zona de strike. Aunque el volumen de strikes fue aceptable, la calidad del contacto de los bateadores rivales fue el factor determinante. Como dato histórico, esta combinación exacta de cuatro innings, seis hits, tres limpias, dos boletos y dos ponches se ha registrado 34 veces en la historia de las Grandes Ligas; la última ocasión fue protagonizada por Yariel Rodríguez en abril de 2024.

Un promedio de carreras limpias que enciende las alarmas

El principal problema para el mánager de los Medias Rojas radica en la incapacidad de Suárez para llegar al quinto episodio. En sus dos aperturas de la temporada 2026, el venezolano ha sido retirado del encuentro antes de completar el quinto tramo, dejando una carga considerable al cuerpo de relevistas.

Sumando su actuación del 30 de marzo contra los Astros de Houston (4.1 innings y cuatro limpias) y la de este 5 de abril contra los Padres, el registro acumulado es preocupante: