Keider Montero al montículo: Números y antecedentes

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La promoción de Keider Montero al equipo grande llega en un momento de necesidad para la rotación de Detroit, tras la baja por lesión de Justin Verlander. El venezolano no es un extraño a estas instancias; desde su debut en 2024, se ha consolidado como un brazo confiable que combina una recta potente con secundarios de élite como su curva y slider.

Rendimiento como abridor en MLB

A lo largo de su carrera en Las Mayores, Montero ha mostrado una clara distinción entre sus roles, siendo la apertura su faceta más dominante y frecuente:

Historial en la rotación: De sus 39 apariciones totales en Grandes Ligas entre 2024 y 2025, 28 han sido como abridor .

Estadísticas acumuladas: Registra un récord global de 11 victorias y 9 derrotas , con una efectividad (ERA) de 4.57 en 189 entradas lanzadas.

Capacidad de ponche: Acumula 149 ponches en su trayectoria, manteniendo un promedio de aproximadamente 7.1 abanicados por cada nueve episodios.

Control de juego: Su WHIP histórico se sitúa en 1.36, demostrando una gestión sólida del tráfico en las bases.

El registro ante los Cardenales de San Luis

Montero ya sabe lo que es enfrentar a la ofensiva de los pájaros rojos. Su único antecedente directo contra San Luis data de la temporada pasada:

Encuentro previo: El 19 de mayo de 2025, Montero enfrentó a los Cardenales en San Luis.

El 19 de mayo de 2025, Montero enfrentó a los Cardenales en San Luis. Resultado: Trabajó durante 5.2 entradas , permitiendo 8 hits y 5 carreras limpias, sin decisión en el encuentro.

Desafío para hoy: Aunque su efectividad histórica ante ellos es de 7.94 debido a ese único compromiso, el derecho llega con el impulso de un excelente inicio en Triple-A (donde lanzó 4.0 innings en blanco con solo un hit permitido este año) y con la ventaja de lanzar en casa.

Tigers y los Cardenales llegando a este duelo con récords idénticos de 4-4, la labor del venezolano será fundamental para inclinar la balanza y confirmar que el "efecto Detroit" en este 2026 es una realidad sostenible.