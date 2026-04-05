Yankees igualan su mejor inicio del siglo

En una noche marcada por la lluvia y el frío en el Bronx, los Yankees de Nueva York demostraron que su éxito inicial no es casualidad. Con una victoria de 9-7 sobre los Marlins de Miami, el equipo neoyorquino alcanzó un impresionante récord de 7-1, igualando el mejor arranque de su historia en los primeros ocho juegos de una temporada.
El gran protagonista de la jornada fue Giancarlo Stanton, quien no solo aportó con su madero, sino que sorprendió a todos con una faceta poco común en su juego: la velocidad.
El sumario: Stanton, el motor de la resiliencia
En un encuentro donde los Yankees llegaron a estar debajo por cuatro carreras, Stanton fue la chispa que encendió la remontada. El veterano impulsó dos carreras clave con un sencillo en la octava entrada para romper el empate y, para sorpresa de los aficionados, registró su primera base robada desde la postemporada de 2024 (y la primera en temporada regular desde 2020), aprovechando el descuido de la defensa de Miami.
Puntos clave del encuentro:
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Poder y reacción: Cody Bellinger inició la recuperación con su primer cuadrangular de la temporada, un bambinazo de dos carreras en el quinto episodio que recortó la distancia.
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Producción colectiva: Aaron Judge y Trent Grisham también sumaron remolcadas fundamentales durante un sexto inning de tres carreras que puso a los Yankees al frente por primera vez.
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Drama en el cierre: Tras un empate de los Marlins en la octava, Stanton conectó el imparable decisivo frente a Michael Petersen. En la novena, David Bednar logró cerrar el juego con las bases llenas, asegurando su cuarto salvamento tras un intenso duelo de 33 lanzamientos.
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Récord histórico: Con este triunfo, los Yankees firman su mejor inicio de campaña desde el año 2003, consolidándose como el equipo con mejor balance en las Grandes Ligas en este arranque de 2026.