Yankees igualan su mejor inicio del siglo

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En una noche marcada por la lluvia y el frío en el Bronx, los Yankees de Nueva York demostraron que su éxito inicial no es casualidad. Con una victoria de 9-7 sobre los Marlins de Miami, el equipo neoyorquino alcanzó un impresionante récord de 7-1, igualando el mejor arranque de su historia en los primeros ocho juegos de una temporada.

El gran protagonista de la jornada fue Giancarlo Stanton, quien no solo aportó con su madero, sino que sorprendió a todos con una faceta poco común en su juego: la velocidad.

El sumario: Stanton, el motor de la resiliencia

En un encuentro donde los Yankees llegaron a estar debajo por cuatro carreras, Stanton fue la chispa que encendió la remontada. El veterano impulsó dos carreras clave con un sencillo en la octava entrada para romper el empate y, para sorpresa de los aficionados, registró su primera base robada desde la postemporada de 2024 (y la primera en temporada regular desde 2020), aprovechando el descuido de la defensa de Miami.

Puntos clave del encuentro: