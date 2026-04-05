Una anomalía estadística: Wemby iguala una era dorada

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La derrota ante Denver podrá figurar en el registro de los Spurs, pero la actuación individual de Victor Wembanyama ha dejado una huella imborrable. No se trata solo de números, sino del impacto total en el juego que el pívot de 2.24 metros está ejerciendo en ambos lados de la cancha.

Al alcanzar la marca de los 100 puntos, 50 rebotes, 10 asistencias y 10 bloqueos en sus últimos tres compromisos, Wembanyama ha roto una sequía estadística de 26 años. Para poner esto en perspectiva, la última vez que un jugador mostró tal nivel de omnipresencia fue Shaquille O'Neal en el año 2000, durante una de las campañas más dominantes de un centro en la historia del baloncesto moderno.

El impacto del "Alien" en cifras

La proeza de Wembanyama destaca por su versatilidad única. Mientras que el Shaq de finales de los 90 utilizaba la fuerza bruta para someter a sus rivales, el francés lo hace con una combinación de agilidad perimetral y protección del aro de élite:

Poder ofensivo: Superar la barrera de los 100 puntos en tres noches confirma su evolución como la principal opción de ataque de San Antonio.

Control del cristal: Sus 50 rebotes demuestran una presencia física que castiga a cualquier rival.

Visión y defensa: Lo que realmente lo separa de otros "hombres grandes" son sus 10 asistencias y, sobre todo, sus 10 tapones, convirtiendo la zona pintada en territorio prohibido para los oponentes.

Aunque los Spurs siguen en proceso de reconstrucción, este hito confirma que el futuro de la liga ya está aquí. Wembanyama no solo está compitiendo contra sus contemporáneos, sino que ha comenzado a retar los fantasmas de las leyendas más grandes que han pisado la duela.