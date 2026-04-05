Conoce los lanzadores latinos que abren hoy en la MLB

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Este domingo 5 de abril de 2026, la cartelera de las Grandes Ligas presenta una jornada cargada de talento hispano en el montículo. Desde brazos establecidos hasta figuras que buscan consolidarse en sus nuevas organizaciones, la presencia latina será clave en el desenlace de varios encuentros dominicales.

Lanzadores latinos en acción

La jornada destaca por el protagonismo de brazos dominicanos, venezolanos y mexicoamericanos. En el bloque matutino, el dominicano Edward Cabrera (1-0) abrirá por los Cachorros de Chicago frente a Cleveland, mientras que Nick Martínez (0-0), de ascendencia latina, hará lo propio por los Rays de Tampa Bay contra Minnesota. También, Ranger Suarez (0-1) buscará concretar una victoria de Boston ante San Diego.

Hacia la tarde, el veterano zurdo venezolano Martín Pérez (0-0) buscará estabilidad para la rotación de los Bravos de Atlanta enfrentando a Arizona. Simultáneamente, el as dominicano Luis Castillo (0-0) saltará al montículo por los Marineros de Seattle ante los Angelinos, buscando su primer triunfo del año. Por su parte, Keider Montero (0-0) hará lo propio cuando Detroit enfrente a los Cardenales. Finalmente, la representación latina cierra con el joven Simeon Woods Richardson, quien abrirá por los Mellizos de Minnesota en su duelo contra Tampa Bay.

Puntos clave de la jornada

El "Piedra" a escena: Luis Castillo es la principal carta latina de la tarde. Tras un inicio sólido pero sin decisión, el as dominicano busca imponer su jerarquía en Anaheim.