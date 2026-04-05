MLB: Estos son los números de Ranger Suárez ante los Padres de San Diego

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El venezolano Ranger Suárez vuelve a estar en el centro de atención este domingo 5 de abril, cuando suba al montículo para enfrentar a los San Diego Padres, esta vez con el uniforme de los Medias Rojas de Boston. La expectativa es alta, no solo por su debut en casa, sino por el historial positivo que arrastra ante este rival.

A lo largo de su carrera, el zurdo de 30 años ha demostrado sentirse cómodo enfrentando a la novena de San Diego. Sus números reflejan dominio, control y capacidad para responder en momentos clave, factores que ahora Boston espera capitalizar en esta nueva etapa del lanzador zurdo.

Ranger Suárez vs San Diego - MLB

El balance del pitcher frente a los Padres es sólido: tres victorias y una sola derrota en ocho presentaciones. Este registro evidencia una consistencia notable cada vez que se mide a este rival, algo poco común considerando la exigencia del lineup de San Diego.

Su efectividad de 2.39 confirma ese dominio en el montículo. Mantener un promedio de carreras limpias tan bajo frente a un mismo equipo habla de una ejecución casi impecable, basada en la ubicación de sus lanzamientos y la inteligencia para trabajar cada turno.

En cuanto a su capacidad para generar outs, Suárez suma 26 ponches ante los Padres, además de un salvamento, que añade versatilidad a su perfil. No solo ha sido capaz de abrir juegos, sino también de responder en situaciones de presión, mostrando temple y confianza.

Este nuevo enfrentamiento tiene un ingrediente especial: será su primera apertura contra San Diego defendiendo los colores de Boston. Más allá de las estadísticas previas, el contexto cambia, y con él, las expectativas.

Finalmente, para los Red Sox, contar con un lanzador que ya ha probado su eficacia ante este rival representa una ventaja importante. Para Suárez, es una oportunidad de reafirmar su dominio y comenzar a escribir una nueva historia con su equipo, manteniendo a raya a un oponente que ya conoce bien dentro del mejor beisbol del mundo.