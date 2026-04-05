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MLB: Maikel García disparó primer jonrón de la temporada

El MVP del Clásico Mundial inauguró su cuenta de poder

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Meridiano

Domingo, 05 de abril de 2026 a las 03:41 pm
MLB: Maikel García disparó primer jonrón de la temporada
Foto: Cortesía
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El antesalista de los Reales de Kansas City, Maikel García, inauguró su cuenta de jonrones en la presente campaña con un batazo de cuatro esquinas en el encuentro frente a los Cerveceros de Milwaukee.

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La conexión ocurrió en la parte baja de la tercera entrada, con el marcador favoreciendo momentáneamente a Milwaukee 3-2. Ante los envíos del abridor Kyle Harrison, García encontró una recta de cuatro costuras a 94.7 millas por hora que se quedó en la zona de poder. El MVP del Clásico Mundial de Beisbol, castigó el envío con un swing sólido, enviando la pelota directamente hacia la zona del bullpen.

La pelota abandonó el madero con una velocidad de salida de 101.5 millas por hora y un ángulo de lanzamiento de 25 grados, la combinación ideal para maximizar la trayectoria.

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