MLB: Maikel García disparó primer jonrón de la temporada

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El antesalista de los Reales de Kansas City, Maikel García, inauguró su cuenta de jonrones en la presente campaña con un batazo de cuatro esquinas en el encuentro frente a los Cerveceros de Milwaukee.

La conexión ocurrió en la parte baja de la tercera entrada, con el marcador favoreciendo momentáneamente a Milwaukee 3-2. Ante los envíos del abridor Kyle Harrison, García encontró una recta de cuatro costuras a 94.7 millas por hora que se quedó en la zona de poder. El MVP del Clásico Mundial de Beisbol, castigó el envío con un swing sólido, enviando la pelota directamente hacia la zona del bullpen.

La pelota abandonó el madero con una velocidad de salida de 101.5 millas por hora y un ángulo de lanzamiento de 25 grados, la combinación ideal para maximizar la trayectoria.