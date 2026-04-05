Copa del Rey: Repasa las finales más recordadas

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Es una tarea titánica querer hacer un top de mejores finales de una competición como la Copa del Rey, que desde 1903 está dando acción en el fútbol español y se ha convertido en uno de los torneos más seguidos del mundo.

Sin embargo, sin pretender asegurar cuál fue mejor que otra, hay espacio para recordar ediciones que dejaron hechos o emociones más allá de lo habitual, que sirva para calentar una nueva gran final en este certamen, prevista para el 18 de abril entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

La Copa del Rey marcada por el 'Centenariazo' (2002)

La lupa nos obliga a ir a este año, porque quedaría registrado un recuerdo positivo para los románticos del fútbol, con excepción del Real Madrid, que sufrió el trago amargo. Para aquella final se dio la coincidencia que los merengues cumplieron esa campaña 100 años como institución y se jugaron el título en su estadio ante el Deportivo La Coruña.

La fiesta estaba montada a favor del cuadro blanco, como era de esperarse, pero el Depor tenía algo que decir. Los goles de Sergio y Diego Tristán fueron necesarios para apagar a todo el madridismo ese dia, dándole el trofeo a los suyos con marcador de 1-2.

Cátedra de Messi y título para Barcelona (2015)

En el fútbol lo más importante son los goles. Es lo que cierra la victorias, pese a todo lo demás. Pero a su vez, este simbolo del balompié puede inmortalizar un partido decisivo y este fue el caso de Lionel Messi y su tanto ante el Athletic Bilbao.

Aquella final se cerró con pizarra de 1-3, pero al hablar de ellas todos recuerdan a Leo iniciando su corrida en banda izquierda, dejando rivales en el camino antes de batir con un zurdazo al guardameta vasco.

Bale y su carrera al gol ante Barcelona (2014)

Real Madrid es el tercer equipo con más ediciones (20) en este certamen, detrás de Barcelona (32) y Bilbao (24). Sin embargo, en su listado de más recordadas estará muy seguramente la que ayudó a firmar un tal Gareth Bale.

Sí, el galés dejó un golazo en el tintero en aquella final de 2014 ante Barcelona, que ganarían los suyos también con diana de Ángel Di María. Su corrida en banda izquierda, ante la persecución de Bartra lo dejó guardado en la historia de la competición.

El derbi vasco de 2021

La edición 2019-20 quedará marcada, entre otras cosas, porque su partido no se jugó en su año natural. ¿Las razones? Una pandemia, que marcó al mundo del fútbol.

Y la situación mundial con el coronavirus no fue lo único que rodeó este partido, sino la carga emotiva, tras ser un derbi vasco entre Athletic Bilbao y la Real Sociedad, que terminaría llevándose el título con gol de Miker Oyarzabal al 63' por la vía del penal.

Aparición de Miranda en el Bernabéu (2013)

El otro gran protagonista de la final para 2026, el Atlético de Madrid, también tiene su lugar en el conteo de los partidos más recordados. Y para eso hay que buscar ese año 2013, en el marco de un derbi madrileño: Atlético y Real Madrid.

Ese partido es histórico porque acabó con el conteo de 13 años que los colchoneros no ganaban a los merengues, Y pasó, nada más y nada menos que en la propia casa madridista. Un empate parcial 1-1, con goles de Cristiano y Diego Costa llevó el desenlace a la prórroga, en el que el momento de euforia dejaría lugar a un nombre: João Miranda, que remató al 98' un córner enviado por Koke para el título rojiblanco.

Finalmente, la Copa del Rey históricamente ha sido un torneo de muchas emociones. Por eso, hacer un top puede ser injusto porque quedarían por fuera muchos hechos relevantes. Lo cierto es que una nueva final está por vivirse y en Venezuela es Meridiano Televisión la pantalla que te lo hace posible.