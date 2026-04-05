MLB: Martín Pérez tiene estos ante los Arizona Diamondbacks

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El venezolano Martín Pérez vuelve al montículo este domingo 5 de abril con una misión clara: mejorar lo que fue su primera presentación en este 2026. En su nueva etapa con los Bravos de Atlanta, el zurdo encara nuevamente a los Arizona Diamondbacks, un rival que no le ha resultado cómodo en su historial.

Sus números ante esta franquicia no son lo que desearía. Con récord de 0 victorias y 2 derrotas, una efectividad de 6.43 y 10 ponches en apenas tres presentaciones. Sin embargo, llega con la motivación de demostrar que su experiencia aún tiene un peso algo en la Gran Carpa.

Martín Pérez - MLB

El desafío para Martín Pérez no solo pasa por mejorar sus estadísticas ante este rival, sino por reencontrar la consistencia que lo ha caracterizado en otras temporadas. Frente a Arizona, ha mostrado altibajos, especialmente en el control de sus lanzamientos y la capacidad para dominar en conteos largos, factores clave que podrían marcar la diferencia en esta próxima apertura.

En el clubhouse de Atlanta existe confianza en su experiencia y capacidad para lanzar con jerarquía. El cuerpo técnico apuesta a que el zurdo pueda hacer los ajustes necesarios, especialmente en la ubicación de su sinker y su cambio de velocidad, dos armas fundamentales en su repertorio.

Este duelo es una oportunidad para enviar un mensaje claro de que puede ser una pieza vital durante toda la campaña para el conjunto de Georgia.

Finalmente, para los aficionados, el duelo de este domingo genera expectativa alrededor de Martín Pérez y, por lo tanto, deberá demostrar que tiene todo para seguir como uno de los mejores zurdos del mejor béisbol del mundo.