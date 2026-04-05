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MLB: Rafael Devers hará su estreno como primera base en 2026

Ante los Mets

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Meridiano

Domingo, 05 de abril de 2026 a las 03:58 pm
MLB: Rafael Devers hará su estreno como primera base en 2026
Foto: Cortesía
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La alineación de los Gigantes de San Francisco para el compromiso de este domingo contra los Mets de Nueva York presenta una novedad táctica importante. Rafael Devers, quien había estado limitado a funciones de bateador designado en el inicio de la temporada, realizará su primera aparición defensiva del año ocupando la primera base en Oracle Park.

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Desde el cierre del Spring Training, Devers estuvo lidiando con una inflamación en el tendón de la corva. Esta situación obligó al cuerpo técnico de San Francisco a ser extremadamente cauteloso, permitiéndole participar únicamente como bateador designado para evitar desplazamientos exigentes en el terreno.

Los reportes previos al encuentro dominical confirman que el jugador se siente en condiciones óptimas para volver al terreno. Su regreso a la defensa es una señal positiva sobre su evolución y permite que los Gigantes utilicen su mejor configuración defensiva para el cierre de la serie ante los neoyorquinos.

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