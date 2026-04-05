Se cumplen 42 años de esta increíble hazaña de Kareem Abdul-Jabbar

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El 5 de abril es una fecha grabada con letras de oro en los anales de la National Basketball Association (NBA). Un día como hoy, pero en 1984, el legendario centro de los Los Angeles Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, transformó el panorama del baloncesto profesional al superar la marca de 31,419 puntos que ostentaba Wilt Chamberlain, convirtiéndose en ese momento en el máximo anotador de todos los tiempos.

El hito ocurrió en un encuentro frente a los Utah Jazz en Las Vegas. Con su característico e imparable "Sky Hook" (gancho del cielo), Abdul-Jabbar no solo sobrepasó a "The Big Dipper", sino que estableció una nueva vara de medir para la excelencia, la consistencia y la longevidad en el deporte de alta competencia.

Un legado de hierro y precisión

Kareem Abdul-Jabbar, quien ya era una figura icónica tras su paso por los Milwaukee Bucks y su consolidación en la dinastía de los "Showtime" Lakers, terminó su carrera profesional en 1989 con un total de 38,387 puntos. Este registro no fue producto del azar, sino de una disciplina inquebrantable y una maestría técnica que le permitió promediar cifras de élite durante 20 temporadas consecutivas.

Durante casi cuatro décadas, la cifra de los 38,387 puntos se consideró uno de los récords "irrompibles" del deporte mundial. La combinación de salud, precisión en los tiros de campo y la ausencia de la línea de tres puntos durante gran parte de su carrera, hicieron que el logro de Kareem fuera visto como una montaña inalcanzable para las generaciones posteriores de astros del tabloncillo.

De Kareem a LeBron: El fin de una era de 38 años

La vigencia del récord de Abdul-Jabbar fue tal que sobrevivió a las carreras completas de leyendas como Michael Jordan, Kobe Bryant y Karl Malone. Tuvieron que pasar exactamente 38 años para que el mundo del baloncesto presenciara un cambio de guardia en la cima del Olimpo de los anotadores.

En febrero de 2023, LeBron James, en una trayectoria que ha emulado la longevidad y el dominio físico de Kareem, logró finalmente superar la marca en una noche histórica para la franquicia de los Lakers. James, quien continúa activo y expandiendo su propio legado, reconoció en aquel momento la magnitud de la sombra proyectada por Abdul-Jabbar desde 1984.

Impacto en la cultura deportiva actual

Hoy, al recordar el gancho de Kareem sobre Mark Eaton en aquella noche de 1984, se celebra más que una estadística; se celebra la evolución del juego. Abdul-Jabbar no solo lideró en puntos, sino que redefinió el rol del jugador defensivo y ofensivo, acumulando seis premios MVP y seis anillos de campeonato.

Para los analistas y aficionados del baloncesto en Latinoamérica y el mundo, la efeméride sirve como recordatorio de que los récords están para romperse, pero la grandeza de quienes los establecieron permanece inmutable. La marca de Kareem Abdul-Jabbar sigue siendo el punto de referencia fundamental para entender la historia moderna de la NBA.