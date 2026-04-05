Pulso entre Giannis y los Bucks: La NBA investiga "hechos en disputa" sobre su salud

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Lo que comenzó como una baja por lesión a mediados de marzo se ha transformado en un conflicto institucional de gran escala. Un portavoz de la NBA confirmó este fin de semana que la investigación sobre el cumplimiento de la Política de Participación de Jugadores por parte de los Milwaukee Bucks sigue activa, con puntos clave de fricción entre lo que reporta el equipo y lo que afirma su máxima estrella, Giannis Antetokounmpo.

Entrenamientos rechazados y versiones encontradas

Según el informe preliminar de la liga, los Bucks programaron sesiones de scrimmage (partidos de entrenamiento) de tres contra tres la semana pasada como parte del protocolo oficial de retorno a las canchas. Sin embargo, la investigación determinó que Antetokounmpo se negó a participar en dichas sesiones.

El conflicto se agrava con una discrepancia fundamental:

La versión de la liga: Existe una disputa sobre si el equipo realmente solicitó a Giannis participar en un entrenamiento grupal a principios de esta semana.

La postura del jugador: Antetokounmpo ha declarado públicamente que se siente "sano" y "disponible para jugar ahora mismo", sugiriendo que es la organización la que le impide regresar a la acción.

El trasfondo: Una temporada en caída libre

Giannis no ha jugado desde el 15 de marzo, cuando sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda y una contusión ósea. Desde entonces, los Bucks (30-46) han quedado matemáticamente eliminados de la postemporada, lo que alimenta las sospechas de que el equipo podría estar forzando el descanso de su estrella para proteger su valor a largo plazo o mejorar su posición en el Draft, una práctica que la NBA vigila estrictamente.

Consecuencias posibles

De confirmarse que los Bucks han proporcionado información inconsistente sobre el estado de salud de Giannis o que han violado la normativa de participación, la franquicia podría enfrentar:

Multas económicas severas (que pueden superar el millón de dólares). Pérdida de selecciones del Draft. Un daño irreparable en la relación con Antetokounmpo, quien ya ha expresado su frustración calificando la situación como "un golpe en la cara".

La NBA ha asegurado que continuará monitoreando la situación de cerca mientras los "hechos en disputa" se terminan de esclarecer. Lo que es seguro es que el verano en Milwaukee se perfila como uno de los más turbulentos en la historia reciente de la franquicia.