Sharon Stone revela que los besos de este actor la dejaron “enamorada”

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La actriz Sharon Stone confesó estar enamorada de los besos de Robert De Niro, luego de haber trabajado junto al actor en la película “Casino” de 1995.

Durante una entrevista radial con Andy Cohen, la estrella de Hollywood reveló su secreto mejor guardado durante el rodaje de la cinta. Sharon, quedó “embobada” por los besos, aunque la escena quedó en la primera toma decidieron besarse una vez más por la conexión que tuvieron.

Sharon Stone lo confiesa todo

La actriz de 68 años interpretó a la estafadora Ginger McKenna, y comentó que en la escena ella tenía que ir al baño y consigue que le dé dinero.

“Su personaje me da ese dinero y yo lo miro como diciendo: ‘¿En serio? Creo que es un poco más de 50 dólares para el baño. Entonces, él mete la mano y me da como 100 dólares, y yo me inclino y lo beso”, relató.

Sharon Stone expresó su admiración por su coestrella, revelando que estaba “locamente enamorada” de Robert De Niro. A pesar de haber besado a otros colegas, admitió que nada como él.

“Estuvo fabuloso (De Niro), así que no sé si podría compararlo con otro. Todo lo demás fue, digamos…regular”, comentó entre bromas.