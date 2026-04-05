Celebridades invitadas en la inauguración del Nu Stadium

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El Nu Stadium se inauguró el sábado 04 de abril con la presencia de varias celebridades que asistieron a la ceremonia previa al partido entre el Inter Miami CF contra el Austin FC.

La nueva casa del Inter Miami sirvió como punto de encuentro para celebrar en el ámbito deportivo la apertura de un estadio vanguardista que acogerá los encuentros deportivos del club.

Marc Anthony fue el artista responsable de entonar el Himno Nacional frente a cientos de invitados especiales e hinchas del equipo. Junto a él, su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira lo acompañó mostrando su embarazo.

Además, Victoria Beckham estuvo acompañando a su esposo David Beckham en la inauguración. El exfutbolista es uno de los accionistas del Inter Miami. Sus hijos Romeo, Cruz y Harper Beckham acudieron para apoyar al empresario inglés.

Inauguración del Nu Stadium

La inauguración del Nu Stadium es la apertura de una estructura de vanguardia. Además, es la cristalización del lema “Libertad para soñar”. Para los hermanos Jorge y José Mas, propietarios del club, esta frase es un tributo a su historia familiar como exiliados cubanos.

"Este estadio representa el espíritu de lucha y la búsqueda de oportunidades que define a la comunidad del sur de Florida", han manifestado los hermanos Mas en diversas ocasiones.

Según explicó el club: “Para David Beckham representa la realización del sueño de establecer una franquicia que inició en 2007 cuando se unió a la MLS como jugador, seguido por el recorrido para traer de vuelta el fútbol de primera división al sur de Florida y, finalmente, el desarrollo del nuevo y vanguardista estadio del Club en el corazón de Miami”.