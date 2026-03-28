David Beckham y su esposa entran en conflicto con sus vecinos: ¿Qué pasó?

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La tranquila campiña inglesa de Cotswolds se ha convertido en escenario de una polémica que involucra a David Beckham y Victoria Beckham, una de las parejas más famosas del mundo.

Los planes de la familia para transformar su propiedad rural han desatado una fuerte oposición entre los residentes locales, quienes aseguran que las propuestas amenazan el encanto natural y la vida salvaje de la zona.

El ambicioso proyecto de David Beckham y Victoria

La mansión de los Beckham, situada a unos 100 kilómetros al noroeste de Londres, ha sido objeto de atención en varias ocasiones. Originalmente una granja restaurada, la propiedad ya cuenta con un campo de fútbol y un gran lago artificial.

Ahora, los propietarios quieren llevar a cabo una serie de reformas adicionales que, según sus vecinos, alterarían profundamente el carácter rural de la región.

El punto más polémico es la instalación de un sistema de luces LED de gran potencia, similares a los que se ven en estadios o festivales de música, alrededor de la finca.

Los residentes sostienen que esta iluminación no solo sería visualmente discordante, sino que también afectaría negativamente la fauna local y la experiencia de disfrutar de las noches estrelladas en el campo.

Vecinos alzan la voz: “hacen lo que quieren”

La oposición vecinal se formalizó en una carta enviada al ayuntamiento de Cotswolds, donde varios residentes expresan su rechazo a los planes.

Uno de los portavoces, James Worthington, criticó duramente la estrategia de los Beckham, señalando que “parecen creer que pueden hacer lo que les da la gana”.

Según los opositores, la pareja ha presentado alrededor de 30 solicitudes de obras diferentes para incorporar gradualmente cambios a la propiedad, incluyendo incluso la construcción de un puente artificial sobre el lago.

Para los vecinos, esta táctica de “goteo” administrativo ha generado desconfianza y frustración.

Los habitantes de Cotswolds alegan que el principal atractivo de su región es precisamente su carácter rural y la abundancia de vida salvaje.

Transformar la zona con infraestructuras que recuerdan más a una urbanización moderna o a un entorno “al estilo Miami o Florida” podría tener efectos negativos tanto en el ecosistema como en la calidad de vida de la comunidad.