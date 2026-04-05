De las cenizas al liderato: La metamorfosis de Detroit

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Lo que ha ocurrido en Detroit es nada menos que una revolución deportiva. Hace apenas dos temporadas, los Pistons firmaban una de las peores rachas en la historia de la NBA (28 derrotas consecutivas) y terminaban con el peor récord de la liga. Hoy, el panorama es radicalmente opuesto: el camino a las Finales de la NBA en el Este tendrá que pasar obligatoriamente por el Little Caesars Arena.

El equipo aseguró la posición de honor tras una contundente victoria ante los Philadelphia 76ers (116-93), mejorando su récord a un dominante 57-21. Este logro es especialmente significativo dado que Detroit ha sabido navegar tramos cruciales de la temporada sin su estrella Cade Cunningham, apoyándose en la profundidad de su plantilla y en el surgimiento de figuras como Daniss Jenkins y el All-Star Jalen Duren.

Claves del retorno a la cima y comparación de récords

La transformación de los Pistons se basa en tres pilares fundamentales que han devuelto la identidad ganadora a la ciudad, sustentada por una estadística que grita a voces el éxito del proceso:

De 14 a 57 victorias en dos años: El contraste gráfico entre el 14-68 de '23-24 y el 57-21 de '25-26 es la prueba irrefutable de un proyecto exitoso. Esta drástica mejora es casi sin precedentes en la NBA moderna.

Continuidad del núcleo: A diferencia de otros equipos que desmantelan sus plantillas tras el fracaso, Detroit mantuvo la fe en jóvenes como Cunningham, Duren, Ivey y Ausar Thompson.

Liderazgo veterano y defensa: La incorporación de piezas como Tobias Harris aportó estabilidad, mientras que bajo la dirección de J.B. Bickerstaff, el equipo recuperó el ADN físico que históricamente caracterizó a los "Bad Boys".

Con la ventaja de localía asegurada para todos los playoffs de la conferencia, los Pistons no solo celebran un número en la tabla, sino el fin de una sequía de casi dos décadas de irrelevancia. Detroit vuelve a ser, por derecho propio, el equipo a batir.