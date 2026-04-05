¡Mariano Navone se corona en Bucarest!

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La espera terminó para Mariano Navone. Tras una semana de tenis impecable en las canchas de Bucarest, el argentino logró cerrar con broche de oro una final que exigió hasta la última gota de su energía. Lo que parecía un camino despejado tras un primer set dominante, se convirtió en una batalla de nervios y resistencia física que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos durante más de dos horas de juego.

Navone comenzó el encuentro con una agresividad quirúrgica, llevándose la primera manga por 6-2. Sin embargo, Mérida Aguilar (una de las sorpresas del torneo) reaccionó a tiempo para forzar un tercer set tras un ajustado 4-6. En el parcial decisivo, la jerarquía y la mentalidad del argentino prevalecieron en los momentos de mayor tensión, quebrando el servicio del español en el tramo final para sellar el 7-5 definitivo.

Las claves del primer festejo

El triunfo de Navone en suelo rumano no es solo un trofeo más, sino la validación de un proceso que lo ha llevado a los primeros planos del tenis internacional:

Temple en el cierre: A diferencia de finales anteriores, Navone mostró una madurez mental clave para gestionar el empuje de Mérida Aguilar en el tercer set.

Dominio del polvo de ladrillo: Su juego de pies y la profundidad de su derecha volvieron a ser sus mejores aliados en una superficie que domina a la perfección.

Hito en su carrera: Este título marca un antes y un después, asegurándole un ascenso significativo en el ranking y la confianza necesaria para enfrentar la gira europea de cara a Roland Garros.

Con esta victoria, la "Navoneta" sigue sumando seguidores y Detroit no es la única ciudad que celebra un renacer; el tenis argentino celebra a un nuevo monarca que, a partir de hoy, ya sabe lo que es levantar una copa en el circuito mayor.