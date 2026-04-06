Superioridad en el cronómetro: Mother Carmen sale por la gloria en el Clásico Peggy Azqueta (GII)

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa crece en el principal óvalo del país. Este domingo 12 de abril, el hipódromo La Rinconada celebrará la reunión número 16 de la presente temporada con una cartelera maratónica de trece competencias. La jornada destaca por la disputa de cuatro eventos clásicos dos para la generación de tres años y dos para ejemplares maduros, además del acostumbrado respaldo al juego de las mayorías, que iniciará su acción a la altura de la octava prueba dominical.

Una bolsa millonaria en los 1.400 metros de recorrido: La Rinconada

El foco de atención de los especialistas se posa sobre la novena carrera del programa (segunda válida), pautada para las 4:20 de la tarde. En esta oportunidad, el escenario caraqueño recibirá la XVII edición del Clásico Peggy Azqueta (GII). La prueba, reservada para yeguas de cuatro y más años, tanto nacionales como importadas, se desarrollará en un exigente trayecto de 1.400 metros. Además del prestigio de la gema clásica, las aspirantes competirán por un premio especial adicional de $162.500, cifra que garantiza un espectáculo de alto nivel.

Mother Carmen: El reloj como principal aliado

La nómina de nueve participantes tiene en Mother Carmen a su figura central. La pupila del entrenador Antonio Martínez llega a este compromiso tras una contundente victoria en su salida previa, donde detuvo el cronómetro en un sólido tiempo de 70,3 para los 1.200 metros. Aunque en esta ocasión deberá afrontar 200 metros adicionales, su condición física y la efectividad de sus medios de acción la sitúan como la rival a vencer para el resto del lote.

Sin embargo, la victoria no será un camino despejado ante la presencia de la importada Nikitis. Esta corredora destaca por su notable regularidad en cada una de sus presentaciones. El planteamiento de la carrera parece favorecer sus intereses; si se produce una lucha intensa por la vanguardia en los tramos iniciales, su potente remate en los metros finales será un factor determinante para decidir el resultado.

Candidatas al acecho y nómina estelar: Nómina

Como tercera carta de importancia surge Tale Of May (USA). La crítica hípica recomienda descartar su actuación más reciente, pues en esta oportunidad contará con la guía de José Alejandro Rivero. Libre de tropiezos, esta yegua representa un peligro latente para las favoritas, especialmente si se considera que posee victorias previas sobre varias de sus rivales de turno.

El cuadro de competidoras lo completan ejemplares de comprobada utilidad que brindan paridad al evento:

Lady Monique (USA): Con la monta de Johan Aranguren bajo la tutela de José Rafael Rojas.

Etna’s Napper (USA): Bajo el cuidado de Carlos Luis Uzcátegui y la conducción de Winder Véliz.

Brown Sugar: Una yunta de lujo con Jaime Lugo y el entrenamiento de Fernando Parilli Tota.

Kleobule: El estelar Robert Capriles llevará las riendas de esta presentada por Luis Peraza.

Above The Sky (USA): Oliver Medina será el encargado de la conducción para el establo de Antonio Martínez.

Con esta agrupación de lujo y una recompensa económica de primer orden, el Clásico Peggy Azqueta promete ser uno de los puntos más altos de una tarde hípica que ya entra en la recta final del primer meeting del año.

2025: Victoria Selectiva Yegua La Rinconada

La victoria fue por vía reglamentaria para Bella Catira en esa ocasión con la monta del jinete Larry Mejías en yunta con David Palencia, capaz de agencia 84,4 para el recorrido de 1.400 metros.