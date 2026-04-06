MLB: Toronto extiende la estadía de Anthony Santander en la lista de lesionados

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas continuará sin poder presenciar el poder de Anthony Santander, ya que su estadía en la lista de lesionados se extenderá por al menos otros dos meses, según informó la organización de los Azulejos de Toronto en sus redes sociales.

60 días más para Santander

Como algunos recordarán, el grandeliga venezolano arrancó la zafra en la lista de lesionados de 10 días, pero desde el pasado domingo pasó a la de 60. Es así como el equipo no lo tendrá en cuenta hasta al menos el 21 de mayo.

El panorama de Anthony Santander lucía muy positivo desde diciembre, cuando el manager John Schneider declaró a un medio local que todo marchaba muy bien en su recuperación. Sin embargo, el venezolano sufrió una recaída y una posterior cirugía en su hombro afectado durante el Spring Training.

Y es que durante esos entrenamientos primaverales tuvo un desgarre parcial en el labrum, un ligamento esencial para el movimiento del brazo. Desde entonces, tanto la organización como el propio jugador se han mantenido a la expectativa con la evolución de dicha lesión.

Vale recordar que Anthony Santander apenas disputó 54 compromisos de la ronda regular el año pasado por una inflamación en su hombro, y debido a molestias en su espalda no pudo ayudar a Toronto en la recta final de los playoffs. La última vez que estuvo sobre un terreno de juego fue el 15 de octubre, en el T-Mobile Park de Seattle.