Fórmula 1: Lewis Hamilton y Kim Kardashian al mejor estilo de Rápidos y Furiosos con un Ferrari F40

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Pese a que no hay acción en las pistas la Fórmula 1 por el parón de seguridad del mes de abril debido a la guerra en Medio Oriente, los pilotos de la máxima categoría del automovilismo aprovechan para descansar, pasar tiempo con la familia y sobre todo, mover su marketing, entre ellos, Lewis Hamiton, quien publicó un video con su novia Kim Kardashian.

Hamilton publicó en su cuenta de la red social de Intagram publicó un clip de lo hizo la noche del meet car se realizó en el Daikoku Parking Area de la región de Yokohama, el cual es epicentro de la cultura automotriz nipona.

Durante la semana previa a la carrera, la pareja se vio de paseo en las calles de Tokio. Asimismo, el piloto llevó a la modelo a pasear en su Ferrari F40 por vías de la capital de Japón, para que viviera una noche al estilo de Rápidos y Furiosos. En el video se ve el icónico carro de Maranello rodar por algunas de las autopistas donde se filmó la película y encabezó una caravana e autos donde también se veía el famoso "Godzilla", es decir, el Nissan Skyline GT-R R32.

Hamilton también realizó varias actividades con la escudería y además, practicó con una katana (espada) y un maestro samurai, para poder hacer todos los movimientos de la película de Kil Bill.

Números de Hamilton en la temporada 2026

El piloto británico y la modelo estuvieron juntos en la semana previa al Gran Premio de Japón de Fórmula1, que se realizó el pasado 29 de marzo en el trazado de Susuka, donde el piloto de Ferrari finalizó en el cuarto lugar de lo que fue la tercera carrera de la temporada y se mantiene en la lucha por el título mundial.

En esta temporada, luego de tres carrera, Hamilton es cuarto en la clasificación general con 41 puntos, a 32 unidades de la cima de la tabla de posiciones que tiene Kimi Antonelli. El próximo Gran Premio de la Fórmula 1 será en Miami el 3 de mayo.