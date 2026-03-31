Kimi Antonelli impone la juventud en la Fórmula 1 con estos récords

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó con muchas críticas contra el nuevo reglamento del motor híbrido, pero la escudería Mercedes encontró un vacío legal que su joven piloto, Andrea Kimi Antonelli, aprovecha para batir varios récords de juventud.

El pasado domingo se disputó el Gran Premio de Japón, donde Antonelli se alzó con el triunfo, el segundo que logra en la Fórmula 1 y de forma consecutiva. El piloto de Mercedes que salía desde la pole position tuvo un error en la largada que le costó caer hasta el sexto puesto.

Pero empezó a recuperarse, debido a que un carro de seguridad, en el momento de su parada de pits, le permitió ingresar sin perder tiempo, ya que el reto de los pilotos debían ir lento, esa situación le abrió el camino hacia la victoria. Más allá del dato del triunfo, es lo que significa, ya que es el primer back to back de Antonelli, convirtiéndose en el más joven de la historia en hacerlo.

Una semana antes en China batió las marcas de ser el piloto más joven en hacer una pole position y un hat trick (pole, victoria y vuelta rápida), todo con 19 años y siete meses.

Además, el volante de Mercedes se convierte en el más joven en lograr un back to back de hat-trick. Sin duda, el ascenso de Antonelli es meteórico y se ha adaptado bien al nuevo reglamento de regenerar y manejar la potencia eléctrica.

Por último, el italiano se convierte en el piloto más joven en liderar el mundial de Fórmula 1 y el octavo italiano en la historia. Un conductor de este país no tomaba las riendas de la clasificación desde que lo hiciera Giancarlos Fisichella en 2005.

Cambios que se podrían dar en la Fórmula 1

Pero más allá de los triunfos de Antonelli, la FIA tendrá un mes de descanso debido a la cancelación de los dos grandes premios de Baréin y Arabia Saudita, debido a la guerra en Medio Oriente con Irán.

Esto le permitirá la F1 y al ente de analizar e incorporar nuevas normas en relación a la recarga y uso de la potencia eléctrica, ya que el accidente de Oliver Bearman en Japón encendió las alarmas sobre la seguridad de los pilotos. Algo que los campeones del mundo activos y retirados han advertido.

Ya que el volente del equipo Haas chocó contra un muro a 280 km/h por esquivar a su colega Franco Colapinto que recargaba energía a una baja velocidad. la próxima carrera de la categoría será el 3 de mayo en Miami.