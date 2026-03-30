Fórmula 1: Fernando Alonso se convierte en "Nostradamus" por el acciden de Oliver Bearman

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La temporada de la Fórmula 1 llegó a su primer gran parón, luego que este fin de semana se disputara el Gran Premio de Japón, donde se generó el peor accidente de lo que va de año y que tuvo como protagonista al piloto Oliver Bearman del equipo Haas.

El accidente ocurrió en la vuelta 18, cuando Bearman perdió el control de carro cuando trató de evitar a Franco Colapinto; el argentino de Alpine recargaba la batería de su motor en ese momento a una velocidad de 180 km/h aproximadamente, mientras que el inglés robaba a 260 km/h.

El piloto de Haas cuando evadió a su colega en pista se montó por el pasto y de ahí en adelante perdió el control del carro para terminar estrellándose contra el muro de protección con una fuerza de 50G, es decir, cincuenta veces más que su peso.

Pese al aparatoso accidente, la cápsula y todos los dispositivos de seguridad, cumplieron con su trabajo y Bearman salió por sus propios medios del carro, aunque con un golpe en el tobillo.

La predicción de Fernando Alonso

Inmediatamente cuando surgen las imágenes, las redes sociales se inundaron de críticas contra la Fórmula 1 por lo peligroso que ha sido que los pilotos carguen batería en curvas rápidas.

Pero como la famosa novela de Gabriel García Márquez, “Crónica de una muerte anunciada”, el piloto Fernando Alonso se hizo viral junto con el choque, ya que previo a la largada del GP de Japón habló para el canal español DAZN que podía haber un choque de este estilo.

"¿Diversión? No, no... ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantado sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior con el coche que tienes delante. O te estrellas contra él o lo adelantas. Es una maniobra de evasión, más que un adelantamiento por decir 'bueno, voy a echarle coraje y voy a frenar más tarde que él o voy a pasarle en una curva por el exterior, por el interior o voy a hacer algo diferente'", explicaba el piloto de Aston Martin.

La FIA había sido advertida

Luego del Gran Premio uno de los críticos del hecho fue Carlos Sainz, el español señaló que el accidente de Bearman: “Le advertimos a la FIA de que estos accidentes van a ocurrir con mucha frecuencia con este reglamento, y necesitamos cambiar algo pronto”.

Pero la Federación Internacional de automovilismo (FIA) en la pretemporada y las reuniones previas a las carreras ha reiterado que no hay datos suficientes para respaldar las teorías.

La FIA luego del GP se pronunció y dijo que durante el mes de abril se evaluarán las medidas de seguridad para gestionar la potencia eléctrica y las sugerencias de los pilotos y equipos, que al final son los que están en un carro a 300 km/h.