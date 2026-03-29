Fórmula 1: FIA busca soluciones al reglamento tras el GP de Japón

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Oliver Bearman sufrió un fuerte accidente en el Gran Premio de Japón. El piloto británico durante la vuelta 22-53 sufrió el accidente más fuerte de la Fórmula 1 2026. La situación llevó a que la FIA confirmará que durante el mes de abril, llevará a revisión el reglamento técnico del año.

Bearman intentó adelantar a Franco Colapinto en la zona de Spoon (curva 13) con el botón de potencia, pero perdió el control, se fue a la grava y embistió fuertemente a la barrera de protección. Un impacto que se midió en torno a los 50G, dejando al piloto visiblemente afectado.

En esa línea, FIA sacó un comunicado donde expresaba que la normativa de 2026 fue diseñada con parámetros flexibles. La idea es permitir optimizaciones basadas en datos obtenidos durante las carreras iniciales. Los ingenieros buscan equilibrar la entrega de potencia eléctrica para reducir el riesgo de colisiones.

Tras analizar los datos del impacto de 50G sufrido por Oliver en Suzuka, el despliegue de energía eléctrica, se ha convertido en una preocupación de seguridad vial. El organismo internacional planea reuniones estratégicas durante abril para evaluar posibles cambios en la gestión de las baterías.

Cinco semanas para mejorar la Fórmula 1

Por el conflicto en Medio Oriente, el GP de Bahréin y Arabia Saudita están cancelados. Esto motiva a un periodo de 5 semanas sin carreras hasta el GP de Miami el 3 de mayo. En esa línea, FIA, Liberty Media, equipos y pilotos intentarán llegar a un acuerdo para mejorar la competición.

Todos deben estar de acuerdo para lo que se avecina en la Fórmula 1, tras el accidente de Bearman se deben llevar a cabo cambios en la reglamentación. Los datos obtenidos en Japón permitirá ajustar la gestión de energía eléctrica antes de pisar el asfalto estadounidense en mayo.

Lograr que los pilotos recuperen la confianza en el reglamento de 2026 es el objetivo primordial durante este parón estratégico internacional. La viabilidad del campeonato mundial depende de encontrar soluciones técnicas que ayuden a la seguridad y al espectáculo de la categoría.

Calendario de la Fórmula 1 2026