F1: ¿Ausente en Monza? Franco Colapinto no correrá la primera práctica

Franco Colapinto ha venido de menos a más esta temporada 2025 de la Fórmula 1, como piloto de reserva de la escudería Alpine y ahora, segundo al volante, junto al francés Pierre Gasly.

El regreso del argentino a la máxima categoría del automovilismo, el 18 de mayo, fue consecuencia del bajo rendimiento de Jack Doohan (segundo corredor confirmado por este equipo en enero). Sin embargo, éste quiere seguir demostrando a la organización que fue la opción más acertada.

Aún así, un nuevo obstáculo podría presentarse en su camino: Paul Aron, piloto estonio que ocupa el anterior puesto de Colapinto en el simulador.

¿Quedará Colapinto fuera de Monza?

Una decisión tomada por Alpine, este miércoles, alarmó a los argentinos al asegurar que el joven piloto de 22 años será reemplazado en la primera práctica libre del Gran Premio de Monza (Italia).

''El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los Entrenamientos Libres 1. Será la tercera participación de Paul en la FP1 de la temporada y la primera con BWT Alpine Formula One Team. Ha pilotado para el equipo en el simulador durante todo el año, además de participar en el programa TPC (Prueba de Coches Anteriores), las Pruebas de Neumáticos Pirelli y la Prueba de Pilotos Jóvenes de postemporada en Abu Dabi la temporada pasada. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”, explica a detalle la escudería en un comunicado oficial.

Cabe destacar que, más allá del voto de confianza de este equipo, este cambio es parte del reglamento y debe cumplirse en el transcurso de la campaña. Sin embargo, Aron sigue buscando un puesto en la alineación de Fórmula 1.

Asimismo, Colapinto tomará el volante de nuevo en la segunda práctica libre de ese mismo viernes, en la previa del GP de Italia.