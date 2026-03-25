Fórmula 1: Mercedes y sus "trampas" vuelven al punto de mira de la FIA

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Mercedes es el equipo #1 de la temporada 2026 de la Fórmula 1. En las dos carreras del año demostraron que están varios kilómetros por delante del resto de la parrilla. También están en boca de todos por múltiples irregularidades, la FIA no tolerará otra "área gris" en su monoplaza.

La escudería dirigida por Toto Wolff se encuentra en el ojo del huracán de la FIA nuevamente. En primer lugar estuvo bajo revisión por la compresión del motor en frío y en caliente. Ahora su aerodinámica está bajo sospecha por: comportamiento según velocidad, frenada o curva.

La diferencia radica en cómo se ajustan las alas del monoplaza dependiendo de la velocidad y el tipo de curva. Esto le da una estabilidad sin precedentes a la hora de frenar, restando décimas al cronometro en cada sector. Una irregularidad que se investiga exhaustivamente.

En palabras simples: el alerón trasero y delantero no solo "se dobla", sino que puede ajustarse de forma distinta según la curva, la carga aerodinámica y la frenada. Tiene que ver con la flexibilidad, pero más con la forma en que el ala cambia de posición para cada fase de la curva.

Mercedes en el ojo del huracán y Ferrari con luz verde

Mientras Mercedes está siendo investigado por la FIA, la Scuderia Ferrari tiene luz verde para usar una mejora aerodinámica. La misma que llevaron al GP de China, pero retiraron para evitar problemas del reglamento. Sin embargo, para el Gran Premio de Japón recibieron luz verde.

El halo de los italianos para el GP de China contaba con unas pequeñas aletas ubicadas a los lados. Su función era una especie de "mini parabrisas" para optimizar el flujo de aire alrededor del cockpit. Una ventaja aerodinámica que se probará en el Circuito de Suzuka.

En teoría no será de gran ayuda, pero la idea es optimizar el desarrollo de la pieza con materiales más delgados para tener más que una centésimas de segundos por vuelta. La aprobación de la FIA contrasta con la investigación a Mercedes por la irregularidad de sus alas.

Calendario de la Fórmula 1 2026